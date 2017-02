Klip I am Rosie

Mladá a ambiciózně působící zpěvačka z Plzně, která si říká ,,I am Rosie”, se vám buďto zalíbí anebo ji označíte za vrchol nevkusu.

I am Rosie tvoří hudbu, kterou bychom mohli zařadit do kategorie electro-pop, jak sama zpěvačka uvedla v jednom z rozhovorů. Tenhle žánr se těší oblibě nejen u nás v Evropě, ale hlavně taky v USA, Japonsku nebo Jižní Koreji.

Zmínila bych anglickou zpěvačku Lily Allen a její album ,,It´s not me, It´s you”, která si na tomto albu pohrává s tímto žánrem a z Korejských kapel bych zmínila třeba chlapecký boyband ,,Super Junior”.

Vraťme se ale ke klipu ,,Young wild crazy ” od I am Rosie- její textově jednodušší skladba kontrastuje s jejím extravagantně-provokujícím klipem. Extravagancí mi trochu připomíná Lady Gaga, která mimochodem také měla ve svém klipu modela nalíčeného s tváří zombie.

Rosie v novém klipu dává přednost jemné melodii s elektro zvuky a co určitě nejde přehlédnout, jsou všudypřítomné třpytky, nejen na těle jedné ze slečen v klipu, ale i na samotné Rosie.

I am Rosie momentálně připravuje své první EP v pražském studiu Faust.

