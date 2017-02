Po roční pauze se ve velkém vrací na scénu: Ed Sheeran ohlásil své turné pro rok 2017

Pětadvacetiletý herec, zpěvák, textař a kytarista Edward Christopher Sheeran, neboli jak je pro všechny celosvětově znám, Ed Sheeran ohlásil své turné pro rok 2017 na kterém hodlá představit své nové album, z něhož už známe a můžeme slýchat v rádiích dvě písně: Shape of you a Castle on the hill.

Momentálně jeden z nejúspěšnějších písničkářů světa, po dětství stráveném ve Framlinghamu v Anglii, kde od čtyř let zpíval v místním kostelním sboru, ve velmi mladém věku se naučil hrát na kytaru a již při studiích na Thomas Mills High School ve Framlinghamu začal skládat písničky, se opět vrací na hudební scénu. Jako teenager byl přijat do National Youth Theatre a v roce 2008 se přestěhoval do Londýna aby se mohl více zaměřit na svou hudební kariéru.

V roce 2009 odehrál 312 koncertů a v únoru 2010 vydal EP Loose Change, na kterém se objevil jeho pozdější debutový singl "The A Team". V dubnu 2010 si zakoupil letenku do Los Angeles, kde si ho jednoho večera všiml v baru The Foxxhole Jamie Foxx, který mu nabídl nahrávací smlouvu. Na začátku roku 2011 vydal nezávislé EP jménem No. 5 Collaborations Project, díky kterému si ho všimlo vydavatelství Asylum/Atlantic Records. Pozornost si získal zejména díky singlům "The A Team" a "Lego House". Jeho debutové album +, bylo vydáno v roce 2011 a ve Velké Británii bylo platinově oceněno. Písnička "Moments" na debutovém albu skupiny One Direction byla vydána v listopadu roku 2011 a Ed stál za jejím textem. V roce 2012 získal Ed dvě ceny BRIT Awards a jeho song "The A Team" získal cenu Ivora Novella za nejlepší song co se týče hudby a textu. Téhož roku Ed podpořil skupinu Snow Patrol na jejich tour po Spojených státech a připojil se k Taylor Swift a její písničce "Everything Has Changed", kterou společně s Taylor napsal a poskytl vokály. Znovu také spolupracoval se skupinou One Direction na písničkách Over Again a Little Things. V roce 2014, konkrétně 23.6. vydal svojí druhou desku s názvem X, pilotním singlem se stala skladba Sing. V roce 2015 vytvořil písničku Photograph,která je doplněna videi Eda, od úplného miminka až po současnost.

Mimo jiné byl nominován na celou řadu ocenění nejen za jeho dílo, ale také za jeho talent či vizáž. Z jeho úspěšně získaných jsou to například Nejnovější hvězda roku v roce 2011, Nejlepší britská hvězda v roce 2012, Nejlepší sólo zpěvák v roce 2012 a 2014, Nejlepší mužské video v roce 2014 k siglu Sing, na kterém se podílel i Pharell Williams a v roce 2014 získal také cenu za Nejvíce sexy hudebního umělce.

Ed Sheeran se svým turné projede i část Evropy. Českou republiku ale nejspíš vynechá.

Evropské turné bude začínat již 17. března v italském Turíně, odkud zpěvák projede přes Německo, Švédsko, Dánsko, Švýcarsko, Nizozemsko, Francii, Španělsko a Spojené království, v nichž odehraje celkem 14 koncertů. V ohlášených destinacích však chybí celá Východní a Střední Evropa, včetně České republiky. Čeští fanoušci tak budou mít nejblíže nejspíš berlínský koncert, který se odehraje v Mercedes Benz aréně 27. března.



Turné začíná v březnu, čtrnáct dní poté, co vyjde Sheeranovo nové album s názvem Divide. Po evropské části se přesune do Jižní a Střední Ameriky, kde prozatím turné končí koncertem v Mexiku 14. června. Je ale velice pravděpodobné, že se další koncerty budou přidávat. Zpěvák se totiž při rozhovoru pro waleskou stanici Nation Radio nechal slyšet, že turné bude i v roce 2018. Zároveň dodal, že pokud ho budou chtít fanoušci poslouchat, bude prý hrát kdekoliv.

Je tedy možné, že bychom se tohoto velmi nadaného a cenami ověnčeného umělce mohli v České republice dočkat alespoň v rámci jeho turné v roce 2018. Pro ty z vás, kteří by neměli možnost se dopravit do Berlína tak zůstává alespoň útěchou jeho album, které bude opět určitě stát za to, jak už naznačují jeho první dva pilotní singly. Rozhodně se je na co těšit, protože dosažené úspěchy i připravovaná alba a události ukazují zpěvákův ohromný potenciál.