Dramatizace slavné literární klasiky Paní Bovaryová poprvé v Národním divadle moravskoslezském

Už ve čtvrtek 16. listopadu se na jevišti Národního divadla moravskoslezského v Ostravě objeví poprvé dramatizace slavné literární klasiky – románu Gustava Flauberta Paní Bovaryová, a to v titulní roli s Izabelou Firlovou. Touto inscenací se rovněž loučí její režisér Peter Gábor s pozicí uměleckého šéfa souboru činohry NDM.

Paní Bovaryová je považována za přelomové dílo realismu, byť bylo původně kritikou odsouzeno za ohrožování mravnosti. Román, stejně jako dramatizace, na kterou se můžete těšit na scéně Divadla Antonína Dvořáka, zobrazuje ženu žijící po boku venkovského lékaře, která je nespokojená se svým životem, ženu, jež má od života přehnaná očekávání, ženu žijící v iluzorním světě a utíkající před nudou a monotónností každodenního manželského života do náruče jiných mužů; ženu zpestřující si své dny marnotratnými nákupy, ženu přesvědčenou, že oddaný a milující manžel nedokáže naplnit její sny a romantické představy, její touhu po společenském rozletu.

„Emma se postupně sama vplétá do svých vlastních sítí a selhává nejen jako manželka, ale i jako matka. V polovině 19. století byla Emma Bovaryová obětí středostavovských konvencí. Naše Emma Bovaryová je obětí konzumního světa. Dnešní Emmy hltají reklamy a touží po starším pánovi s velkým domem a zlatou kreditkou. A stávají se z nich zelené vdovy – opuštěné v krásných domech na periferii. Bovary sice nemá zlatou kreditku, ale Emmě by snesl modré z nebe. Pracuje, trpělivě se věnuje pacientům, byť je víc felčarem než lékařem. A Emma se nudí, strádá svým bezcílným životem a hledá rozptýlení. A do toho ještě dítě!“ doplňuje zápletku dramaturgyně Alice Olmová.

Titulní roli Emmy, dívky plné ideálů, s nimiž do života vstupuje a které postupem času ztrácí, ztvární Izabela Firlová: „Když jsem se dozvěděla, že budu hrát paní Bovaryovou, tak jsem měla trošku obavy, že cesta k porozumění bude dlouhá, jelikož Emma je typem dívky-ženy, se kterou já se vůbec nemůžu ztotožnit. Ale k mému překvapení se stal opak. Musím říct, že každou zkouškou se mi Emma dostává pod kůži víc a víc. Jsem moc zvědavá na konečný výsledek této práce, snad se divákům bude líbit,“ říká herečka.

Inscenaci připravuje režisér Peter Gábor s dramaturgyní Alicí Olmovou. Autorem scény je Michal Syrový a herce oblékne Alena Schäferová. Kromě Izabely Firlové se diváci mohou těšit na Petra Housku, Víta Rolečka, Františka Strnada, Alexandru Gasnárkovou, Davida Viktoru, Vladimíra Poláka, Františka Večeřu a další.

Premiéra se uskuteční 16. listopadu v 18.30 hodin v Divadle Antonína Dvořáka, první repríze je na programu v sobotu 18. listopadu.