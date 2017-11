Festival svobody 2017: boj proti dezinformacím a ochrana demokratických hodnot

I letos si na výročí 17. listopadu připravila platforma Festivalu svobody řadu kulturních akcí a přednášek, ve kterých se zaměřuje na boj proti dezinformacím, hoaxům v médiích a osvětu veřejnosti ohledně současné politické scény a možná rizika ohrožení demokracie. Připomeneme si dobu, kdy demokracie byla tabu a za její obnovení se angažovali převážně tehdejší studenti vysokých škol.

Na tiskové konferenci k letošnímu ročníku, kterou zahájil svým proslovem moderátor Jan Gregar, se sešli zástupci všech zúčastněných iniciativ spolu se známým osobnostmi z kulturní sféry.

„Festival svobody je platforma, která představuje koordinaci a společenský apel na společnost. Koná se napříč celou republikou a zapojí se celkem 25 měst.Prožíváme nejdelší období svobody od založení republiky a chceme se postavit strachu a lžím extrémistů a populistů. Budeme si připomínat významné okamžiky naší historie“.



K výročním oslavám a spoluúčasti na Festivalu svobody se vyjádřily i známé hostující osobnosti.

„Děkuji za to, že se tyto happeningy dějí a je třeba připomenout, že svoboda není automatická.“ (Klára Vytisková)

„Když už v této zemi žiji, tak se ráda ujistím, že lidé vidí dost věcí podobně“ (Emma Smetana)

„Moc si vážíme, že se takové akce můžeme zúčastnit a je to pro nás dost zásadní. Naše kapela funguje na principu demokracie a svoboda pro mně představuje, že se člověk nemusí bát, co řekne. Všichni máme nějakou motivaci, aby ty názory zazněly.“ (Ondřej Slavík)

Pod jezdeckou sochou svatého Václava bude i letos probíhat "Koncert pro budoucnost", který nabídne kulturní vložku v podobě hudebních vystoupení (Aneta Langerová, Laco Déczi, Zrní) a proslovů známých osobností (Petr Pithart, Terezie Kovalová, Petr Kolář, Karel Janeček,..) na téma společné budoucnosti. „Chceme připomenout výročí 17.listopadu v podobě, jak tehdy přesně probíhal. Chceme připomenout základní hodnoty a principy široké veřejnosti. Jsme připraveni demokratický systém v případě jeho ohrožení hájit a zdá se nám, že v současné době to začíná být v politické sféře aktuální." (Václav Němec - NERUDNÝ FEST).

V rámci Koncertu pro budoucnost se uskuteční symbolický akt „Pozor, Občané!“, který připomene, jak je důležité chránit demokratický systém naší země před extrémismem a populismem.

„Minutou hluku za zvuků píšťalek chceme ukázat, že občané nejsou pouze voliči,..Chceme dát veřejnosti signál, aby sledovali veřejné dění, kdy by mohlo nastat ohrožení demokratického systému v naší zemi“.



Na Národní třídě a Náměstí Václava Havla se od 13 do 22 hodin odehraje trochu jiná oslava Listopadu 1989. Hostujícími hvězdami letošního hudebního programu jsou například Sun + Dead &Elpida, Kieslowski, Klara & The Pop, +-0, Jiří Schmitzer a jako zlatý hřeb večera se na pódiích, s příznačnými názvy Pravda a Láska, představí kapela Buty. Program bude zakončen v porevolučním klubu Rock Café. „Jsme lidé ve věku 20-25 let, tak jsme si museli najít k tomu dni nějakou cestu. Je to poděkování za svět bez cenzury, svobodu pohybu a projevu a děkujeme všem, kteří se na svobodné společnosti podíleli a rozvíjí ji nadále.Snažíme se nalákat mladší ročníky a tím vzniká spojení generací na jednom místě. Tomu se snažíme uzpůsobit i koncerty a výběr hudebníků“ (Martin Pikous - DÍKY, ŽE MŮŽEM).

V rámci uctění památky 17.listopadu na Albertově, jehož organizaci si vzali na starost studenti z Univerzity Karlovy, můžete nahlédnout do činnosti spolků univerzit z celé republiky, zajít na přednášku o proměně studentského hnutí od roku 1989 nebo sledovat diskuzi panelistů z řad odborné veřejnosti o (skutečném nebo domnělém) ubývání demokracie ve střední a východní Evropě. „Studentské spolky zde budou prezentovat svoji činnost. Hlavním bodem jsou projevy řečníků univerzit. Budeme mít i debatu ohledně školství, kterou bude moderovat Emma Smetana“.

(Drahomír Kolenčík - CENTRUM SPOLKU STUDENTŮ A ABSOLVENTŮ UK).

Fake news, hoaxy a dezinformace. Jedním z prostředků obrany je vyjít do ulic. Akce „Pravda nemá alternativu“ začíná v 15 hodin na Újezdě, kde budou mít proslov například profesor Martin C.Putna, aktivista Jan Vrobel nebo zástupci iniciativy Češi pomáhají.

„Přístup k informacím je v současné době hodně jednoduchý, ale této situace se snaží zhostit určité skupiny lidí pomocí dezinformací a hoaxů. V současné době je to jeden z hlavních problémů, který částečně ovlivnil i současné volby a lidé by měli říct, že pravda je nejdůležitější a demokracie by se neměla zneužívat“ (Jan Cemper - PROTI PROJEVŮM NENÁVISTI).

Na zvýšené množství poplašných zpráv a „fake news“ upozorňuje šestý ročník "Sametového posvícení", ve kterém půjde o průvod masek s hudbou a alegorickými vozy. Cílem je kultivovat politický protest pomocí humoru a satiry.

„Zde je důležitý ten moment oslav, co minulé generace vybojovaly. Každý z našich účastníků musí mít masku a letos to vyšlo tak, že masky politiků zde tolik zastoupeny nebudou. Tématem „Toto není kachna“, chceme upozornit na mediální kachny a fake news.“

(Jakub Otčenášek - INICIATIVA FÓR_UM).



Již po osmé udělí organizace Post Bellum v Národním divadle Ceny Paměti národa osobnostem, které se zachovaly statečně v době totalitního teroru. Večer bude živě přenášet Česká a Slovenská televize a Český rozhlas Plus. „Ceny paměti národa jsou určeny lidem, kteří prokázali, že čest a svoboda nejsou prázdné fráze. Šestnáctým rokem navštěvujeme staré lidi a zazanamenáváme jejich vzpomínky. Sbírka je pestrá a jednou za rok vybereme čtyři lidi, kteří se chovali statečně a tím chceme ukázat, že stojí za to, být odvážný.“

(Jan Polouček -POST BELLUM).

www.festivalsvobody.cz

Zdroj fotografií: Facebook Festival svobody + presskit