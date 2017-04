Megashow bude stát za to - prožijte devadesátky na plné pecky!!!

Velká akce Megashow Pump It Up vol. I s hvězdami 90. let 2UNLIMITED, Twenty4Seven a VENGABOYS vypukne už za pár týdnů, konkrétně od 13. do 15. dubna 2017 v Praze, Frýdku Místku a Brně. My jsme toho využili a položili kapelám tři jednoduché otázky.





Zdravím Vás, jak se máte? Co je u vás nového?

Vengaboys: Máme se skvěle a jsme rádi, že fanoušci mají velký zájem o naši muziku a show.

2 Unlimited: Děkujeme za optání a doufám, že naše dobrá nálada se projeví na našem vystoupení v České republice. Máme teď opravdu hodně práce a daří se nám a myslím, že to naši fanoušci ocení a uvidí sami. Chceme si to u vás rozhodně užít!!

Twenty4Seven: Naše plány se teď pojí s úspěchem naší Megashow, kterou pro vás společně připravujeme. Bude to VERY VERY VERY BEST OF.

Plánujete něco speciálního? Pochlubte se nám!

Vengaboys: To si pište! Máme nové kostýmy a nové skvělé převleky. Těšíme se na skvělou světelnou show.

2 Unlimited: Celou velkolepu show pilujeme více než dva měsíce, tak se nechte překvapit. Bude to naše Best Of - zahrajeme největší hity. Máme jich opravdu hodně.

Twenty4Seven: Určitě se nechejte příjemně překvapit. Bude to premiéra naší nové společné Megashow a zahrajeme samozřejmě všechny naše hity. Jsme rádi, že se s ní můžeme pochlubit poprvé zrovna premiérově u vás v České republice.

Co chcete vzkázat vašim fanouškům v České republice?

Užili jsme si ten velký úspěch v devadesátkách a vlastně si to stejně užíváme i dnes. Se vším všudy. Není v tom velký rozdíl. Přijďte na naše speciální Megashow Pump It Up a prožijte s námi devadesátky na plné pecky!!! Bude to stát za to!

Děkuji za rozhovor!

Vengaboys

Holandská taneční skupina Vengaboys je vyhlášená svými originálními barevnými kostýmy. Fanoušci se tak mohou těšit nejen na pořádnou dávku taneční hudby, ale i na show plnou divokých převleků. Sestavu tvoří zpěvačky Kim Sasabone a Denise Post-Van Rijswijk a zpěváci Robin Pors a Donny Latupeirissa. Mezi jejich největší hity patří We Like to Party, Boom, Boom, Boom, Boom!! a We're Going to Ibiza. Vengaboys jsou dodnes považováni za jedny z nejlepších bavičů eurodance scény.

2Unlimited

2 Unlimited tvoří nizozemské pěvecké duo - rapper Ray Slijngaard a zpěvačka Anita Doth. Přinesli řadu hitů v čele s No Limit – písní, která dominovala nejen na tanečních pódiích, ale zazněla jako sportovní hymna například v rámci basketbalové NBA nebo Superbowlu. 20 milionů prodaných vlastních nosičů a 60 milionů prodaných alb dělá z 2 Unlimited jednu z nejúspěšnějších evropských tanečních kapel 90. let. Vychutnejte si plnou a nijak nezkrácenou show v komfortním prostředí a užijte si tu pravou party!

Twenty4Seven

V roce 1989 napadlo holandského producenta a DJe Ruud van Reijen zkombinovat andělské refrény a mužský rap. Tak vznikli Twenty 4 Seven. Průlomem v jejich kariéře se stal rok 1993, kdy vylétl na první příčky hitparád po celém světě track Slave to The Music. Následovaly hity Is It Love a Take Me Away nebo Leave Them Alone. V roce 1996 vydali singl We Are the World, který zabodoval také u nás. Kdo sledoval hitparádu ESO, nemůže na naší akci chybět.

Více informací: http://www.90y.cz/ a vstupenky v síti Ticketportal https://www.ticketportal.cz/event.aspx?id=135910