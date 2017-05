Konečně mám koně

Najít svůj sen nebo se k němu vrátit v pozdějším období života vám může přinést úplně jiný druh užitku, než jaký vám připadal důležitý v mládí. Torresová mluví o tom, že plavání ji naučilo, jak „ovládnout své myšlenky, vrátit se do přítomnosti a zaměřit na podrobnosti“. Stejnou soustředěnost na přítomný okamžik vyžadují i koně, a právě z ní pramení bohatství života, po němž tolik toužíme, ale které nám utíkalo během let, kdy jsme se neustále věnovaly jen potřebám ostatních a dalším závazkům, kterých je život zaměstnané ženy plný.



Tak takhle nějak to je. Knihu lze vnímat dvěma způsoby. Jako praktickou příručku pro každého, kdo má koně, uvažuje o jeho pořízení, nebo si právě tento velký koňský sen plní. Nebojte se zahraniční autorky, vše je tu redakčně upraveno tak, že sedí do českých poměrů. Plus navíc ještě důležité a zajímavé odkazy a kontakty.



Nebo ji můžete pojmout jako průvodce splněním si jakéhokoliv snu, na který došlo až když vám je pokročilých -cet nebo -sát. Nejen jezdectví v tu dobu už je spíše duchovní cestou než sportem. Koňská duše je obrovská, rozlehlá a je v ní každá buňka naladěna na člověka. Znáte-li už nějaké knihy od Lindy Kohanov, pak tato nebude překvapením, protože Melida Folse jde v jejích šlépějích. Milovníci koní budou fascinováni krásou jejich duše, jejich vnímáním, ženy v nich naleznou i kus sebe samých, terapeutické a analytické schopnosti koně jsou fascinující. Pevné, jasně dané. Koně nikdy neobelžete, a to ani ve chvíli, kdy jste sami sebou dokonale obelháni.



Více praktických informací, které rozhodně využijete pro své všední dny

Souhlasím s autorkou, že tato kniha vás naučí poznat svůj životní směr a udělat si na něj čas. Bez toho to nejde. Také nic nepřijde bez práce. Ano, dřiny a odříkání tady bude právě tolik, kolik toho všeho vždy při práci s koňmi bylo. Najdete také přesný návod, jak ze svého života vyřadit zbytečné věci, jak pochopit své tělo a jeho potřeby. A věřte mi, pro vlastní tělesné cvičení a kritické shlédnutí svého těla v zrcadle není nic lepšího, než se postavit vedle toho dokonalého a silného koňského těla. Ó, jak je člověk v porovnání s ním zanedbaný! Neříkám, že se nebudete čas od času u této knihy stydět za svou liknavost v přístupu k životu, ale to k pořádnému namotivování je také potřeba. A co si budeme povídat, v této knize a v životním stylu, jehož součástí je kůň, je právě všednodenní dřina na sobě, na svém těle, duši i svém okolí, tím nejdůležitějším.



Krůček po krůčku, kopyto za kopytem

Možná vám nebude jednoho dne stát ve stáji kůň. Váš vlastní kůň. Ale pořád ještě je dost času, aby vám ve stáji stál váš vlastní ztělesněný sen, ať je jakýkoliv. Každý krok vyžaduje odvahu, vyžaduje námahu. Koňský krok vyžaduje lehkost, sem tam možná podkovu dobře ukovanou, sem tam možná přijdou chvíle, kdy je třeba jít i naboso, s tím, že vás žádná podkova ani obuv nechrání. Autorka mne přesvědčila, že i ve středním věku se vyplatí jít za svými sny, protože když ne teď, tak už nikdy.



Protože pořád ještě na to máte!

Jsem si jistá, že každého na této knize – kromě koňského tématu – osloví něco jiného. Touha splynout s přírodou, touha splynout s živou spřízněnou duší, nadšení z nalezení sebe samého, nadšení z nalezení svého schopného a zdravého těla, může to být cokoliv. Cokoliv, co po přečtení může zůstat ještě mlhavé, ale časem… časem…



Kniha si zaslouží 100 % v hodnocení, protože je plná jak praktických informací, tak výborně zaobalena v duchovním a seberozvojovém obalu – a to je kombinace, která zaslouží ocenit!



Myslím, že pro přemýšlivého čtenáře, tím více čtenářku, ženu, je to kniha naprosto ideální, protože když poodkryjete všechny skryté významy, vyloupne se příběh vám samotným psaný na míru.



Konečně mám koně (The Smart Woman´s Guide to Midlife Horses)

Autor: Melinda Folse

Žánr: hipologie, psychologie, motivační

Nakladatelství: Synergie Publishing SE

Rok vydání: 2017

Počet stran: 302

Hodnocení: 100 %

