Lucie Ernestová a její kalendář Miluj svůj život 2018

Tak tohle je čirá radost. Oblíbený kalendář je tentokrát originálním autorským dílem české autorky a ilustrátorky Lucie Ernestové. Inspirována průkopnickým dílem Louise L. Hay nám ukazuje, jako sílu mají naše myšlenky a jak ji můžeme využít. Okořeněné tím, co více vyhovuje lidem v našich luzích a hájích si myslím, že tento kalendář nešlo více vymazlit k dokonalosti.

Kalendář vás uvede do stavu bdělé pozornosti

Lépe řečeno, do aktivního žití. Do prožívání každé minuty. Někdy se nemůžeme v životě hnout z místa proto, že nejsme schopni vypnout kolotoč myšlenek zacyklený v mizerné minulosti a hrůzné budoucnosti. Ale přítomnost nám uniká. Prý když se tohle rozsekne, změní se uvažován a změní se i reálie života? Proč si nepomoci třeba právě takovým kalendářem.

Obrázky jsou krásné, někdy až meditační. Takové, na které se zadíváte a přijde vám, že se noříte do pohádky, do smyšleného příběhu nebo do sebe samotných,a byste si s výjevem na obrázku popovídali. A také jsem zjistila, že se kalendář líbí dětem. Vílečkový, pohádkový, chci nakreslit to samé, chci si o tom příběhu povídat.

Směle do toho – často ve mne tento kalendář probouzí chuť kreslit a povzbuzuje chuť psát píběhy, pohádky… Žiji s ním už řadu let, předchozí ilustrace Joan Perrin-Falquet měly také své kouzlo, ale přiznám se, že příjemné překvapení, že česká ilustrátorka ilustrovala už loňský kalendář mi přineslo ještě větší potěšení. Její obrázky mi sedí víc – jsou mě víc na míru.

Vyzkoušejte, jestli vám taky!

A ta témata. Ach! Třeba hned v únoru. Plískanice, zima, vlezlo… na titulní straně hodiny.

Jaká doba je nejdůležitější na světě?

Nejdůležitější doba je právě teď. Minulost nedokážeme změnit a budoucnost jsou jen představy a domněnky. Jedině v přítomnosti můžeš ovlivnit a žít svůj život.

Ponoř se do prostého pocitu své jedinečné existence na této planetě. Podívej se na svět kolem sebe s úžasem dítěte. Vnímej svůj dech a pocity svého těla. Pozoruj sebe sama pohledem zvenčí. Představ si svoji momentální vitalitu a energii jako zářící světlo. Možná je velké nebo malé, klidné nebo neklidné, veselé nebo smutné… Vše je tak, jak to je. Netřeba hodnotit, jen pozorovat.

Věnuj pozornost tomu, co právě děláš. Tomu, čemu ji věnuješ, vdechuješ život. Žij přítomným okamžikem s vděčností a láskou.

No, řekněte sami, není tohle nejlepší možný vzkaz pro únorové dny! A možná autorka, když to vezmeme opravdu od podlahy, opravdu vystihla i slabá místa pro každý měsíc, který zažíváme v roce. V únoru je díky nijakému času sklon k depresi, únavě či uspěchávání událostí. Někdy to vidíme na tom, že už se prodávají i velikonoční zajíčci! Jednou nohou jsme ještě v zimě, ale už se nám nechce a do jara daleko… tehdy je ten pravý čas uvědomit, že ať máme cokoliv tento den k dispozici, důležité je, že máme čas jako takový.

V květnu se zamyslíme nad pomíjivostí času a nadšením pro proměnlivost života, s prvními barevnými listy října pak nad vděčností a pokorou a ve vánočním prosinci se zamyslíme nad dalšími životními cestami. Nádhera!

Změníme-li způsob, jakým o věcech přemýšlíme, bude náš život mnohem šťastnější. Ke každému měsíci náleží inspirující moudrá myšlenka doplněná ilustrací a texty k zamyšlení a rozjímání.

Název: Miluj svůj život

Autor: Lucie Ernestová

Žánr: kalendář, seberozvoj

Nakladatelství: Synergie Publishing SE

Rok vydání: 2017

Počet stran: neuvedeno

Hodnocení: 100 %

Odkaz na web: www.synergiepublishing.com