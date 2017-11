Nakladatelství Esence vydalo půvabnou kuchařku zaměřenou na Bezlepkové pečení pro každého, která je plná velmi lákavých receptů na různé dobroty.

Autorkou kuchařky je Zdeňka Mazúrová, původním povoláním dietní sestra, která prezentuje hlavně jako matka dcerky trpící celiakií. V předmluvě popisuje, jak nechtěla, aby dcera a zbytek rodiny jedli jiná jídla, a proto se dala na tuto cestu a upravovala a vylaďovala všechny recepty k libosti všem. Hned v úvodu mě tak moc potěšilo, že kuchařka nevnucuje žádnou masáž o tom, že bezlepek je nejlepší pro všechny. Záleží na každém, jestli si to udělá s bezlepkovou moukou nebo tak, jak je zvyklý.

V kuchařce je dohromady 70 receptů, které jsou rozdělené do pěti kapitol podle ročních období (Jaro ve znamení svěžích sladkostí, Osvěžení pro horké letní dny, Podzim plný šťavnatých darů, Báječná nabídka pro zimní odpoledne a Vánoční čas ořechů, vanilky a skořice). Kapitoly jsou předěleny fotkou na dvojstránce a jejich název je psaný malým písmem v zápatí stránky, což je ze začátku přehlédnutelné, ale ve výsledku to není na škodu.

Jak už to dneska u podobných kuchařek bývá, je každý recept uvozený nějakou krátkou poznámkou. Nejčastěji se jedná o vzpomínky nebo důraz na to, od koho je recept, nebo kdo jej má nejraději. Rodinných stříber je tady požehnaně, ale o to je kuchařka víc „domácí“ a nestrojená. Seznam ingrediencí je často doplněný tipy na dokončení podle chuti (ovoce, džem, čokoládová poleva a podobně) a potěšilo mě také, že suroviny si nehrají na nějaké nedostupné hogo fogo a když se tam hodí rum, tak tam ten náš tuzemák prostě je.

Receptů je opravdu mnoho, a to od klasických dobrot jako je bábovka nebo muffiny po zajímavé lahodnosti typu Meruňkový koláč s levandulí, Dasquiose s ořechy nebo Nanukové řezy a mnoho dalšího. Opravdu se mi sbíhaly sliny, někde jsem měla radost, že mám stejnou recepturu a už se moc těším, co nového vyzkouším (něco schválně s bezlepkovou moukou, něco s normální).

Bezlepkové pečení pro každého představuje takovou rodinnou kuchařku, na čem mají kromě receptů podíl také fotografie. Ty má na svědomí Petra Novotná, která se nezaměřila jen na samotné dobroty, ale také na rodinu – často je na nich právě mlsající dcera. Jednotlivé fotografie jsou profesionální, mají pokaždé jinou atmosféru i kompozici a hlavně - jídlo na nich je vždy hodně lákavé!

Kuchařka má skvěle ucelený koncept co se týče typografie a vzhledu – je protkaná krásným vzorováním v modré barvě a k tomu je kontrastem tmavá barva. Dohromady to nepůsobí nijak ponuře a funguje to, jen bych se bála, aby kuchařka nebyla přehlédnutelná v regálech knihkupectví, protože to by byla velká škoda. Je totiž opravdu pro každého!

Bezlepkové pečení pro každého

Autor: Zdeňka Mazúrová

Žánr: kuchařka

Nakladatelství: Esence

Rok vydání: 2017

Počet stran: 160

Hodnocení: 90 %