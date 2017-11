Dovolte mi vás v této recenzi seznámit s knihou Orbis tweetus, první twitter knihou na světě ilustrovanou fanoušky. Mají ji na svědomí textař Otto Bohuš, výtvarnice Jana Reichel a 92 autorů obrázků.

Kniha Orbis tweetus vznikla vlastně jako takový bláznivý nápad. Na počátku všeho se Otto Bohuš rozhodl, že bude každý den na svůj Twitter účet vkládat nějaké moudro. Příspěvky na této sociální síti jsou limitované 140 znaky, což je výzva pro každé sdělení, ale zároveň je právě v tom to kouzlo. Na tyto tweety se napojila ilustrátorská soutěž pro širokou veřejnost a pak už se stačilo spojit s grafičkou Janou Reichel, rozjet crowdfundingovou kampaň a Orbis tweetus bylo na světě.

Právě Jana Reichel je zodpovědná za to, že se do knihy zamilujete hned na první pohled, protože kniha je typograficky prostě kouzelná. A to od začátku do konce. Mě moc zaujal už přebal v podobě originální průhledné fólie - pauzovacím papíře - kontrastující s oranžovou knihou a pak už jsem nadšeně otáčela stránku za stránkou a kochala se. Hrátky se slovy tam doplňují ty se znaky a písmem a přitom to není rušivé a máte dojem, že to tak prostě má být.

Co se týče textů, tak mi ani vůbec nepřišlo, že mají jen 140 znaků – Otto Bohuš je v tomto ohledu opravdu kouzelník. Témata jsou různá – od copywritingu, marketingu nebo reklamy po postřehy z běžného života a hrátky se slovy. Tweety dávají smysl, občas jsou vtipné a hlavně se v nich ukrývá mnoho moudrosti a pravdy. Během čtení jsem také měla dojem, že si musím každý druhý tweet někam přepsat, nebo zapamatovat. Koneckonců posuďte sami:

7 hříchů

Pýcha manažera

Lakota majitele

Závist konkurenta

Hněv zákazníka

Smilstvo copywritera

Obžérství grafika

Lenost programátora (str. 64)

Twittere náš, jenž jsi na počítačích,

rozšiř se feed tvůj,

přijď URL tvé, buď appka tvá

a neuvěď nás mimo wifi,

ale zbav nás Facebooku

Tweet (str. 51)

Obrázky od různých autorů jsou třešničkou na dortu Orbis tweetus. Ti měli volnou ruku, mohli si vybrat jakýkoliv tweet, zvolit úplně libovolnou techniku a výsledek je boží. Kresby jsou někdy minimalistické, jindy naopak propracované, barevné, černobílé, názorné, alegorické, … Jednoduše originální a opravdu jedinečné. Díky nim a textům se ke knize můžete pořád vracet a stále přicházet na něco nového.

Jsem moc ráda, že se ke mně Orbis tweetus dostal, jde o knihu plnou inspirace a silných slov, a přesto u ní můžete naprosto vypnout hlavu a jen nasávat to, co vysílá. Věřím, že se v ní každý najde a moc ji doporučuji především všem textařům, typografům a sazečům, aby viděli tento skvost.

Otto Bohuš se narodil v roce 1978, má jednu ženu a dvě děti. Jako reklamní textař pracoval v agentuře Proof & Reason, nyní je copywriterem na volné noze a píše tak texty pro různé firmy. Má své webové stránky ottobohus.cz, kde publikoval trilogii Piště jako copywriter (2013) a momentálně pracuje na knize Pište jako pornomagnát, která má vyjít v příštím roce.

Jana Reichel (*1984) je grafička, výtvarná pedagožka a iniciátorka projektů, která pracovala pro pražskou Galerii Zdeňka Sklenáře a dělala také PR manažerku nakladatelství Host. Také vymyslela a vedla řadu výtvarných workshopů a ateliérů v Brně – například pro Masarykovu univerzitu, Galerii Vaňkovka nebo Dům umění. Jana také vede výtvarné kurzy VENKU (leoo-venku.cz) a více o ní najdete na webu janareichel.com.

Orbis tweetus

Autor: Otto Bohuš

Žánr: twitter kniha

Nakladatelství: OTTO KNIHUS

Rok vydání: 2017

Počet stran: 180

Hodnocení:95 %

