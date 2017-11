Syrová výpověď válečné generace

V současné době stále vychází romány inspirované děsivými událostmi druhé světové války, na pultech knihkupectví najdete i mnoho (auto)biografií. Argo letos znovu vydalo knihu, která už desítky let vyvolává rozporuplné reakce. Nabarvené ptáče je zpět, aby rozvířilo napjatou diskuzi.

Bezejmenný chlapec putuje po polském venkově, rodiče ho tam poslali kvůli jeho původu, chtějí ho uchránit před nacistickým běsněním. Malý chlapec tmavovlasý, tmavooký je při svém putování považován za cikána, který svýma očima může kohokoliv uhranout. Není s ním zacházeno dobře – často ho bijí, šikanují, nedostává najíst, nemůže spát, lidé se ho straní.

Chlapec při své cestě z vesnice do vesnice je také svědkem čeho je člověk schopný dopustit se na jiném člověku – a všechny tyto scény autor popisuje velmi syrově, všechnu agresi ukazuje čtenáři, nic si nechává pro sebe – scény jsou plné opravdového běsnění, nechutné, nemáte chuť pokračovat dále.

Zajímavou součástí příběhu je sledovat různé předsudky a pověry na vesnici – černé oči mohou uhranout člověka, ale i jeho stavení a zvířata, lidé by neměli ukazovat zuby, protože když jim je někdo spočítá, brzy zemřou. Kniha ukazuje také zvláštní způsoby přírodního léčitelství. Dále také mnoho vnitřních hovorů chlapce o tom, kdo je bůh a proč se dějí věci, tak jak se dějí a jak si přivolat štěstěnu na svou stranu.

Chlapec druhou světovou válku sice přežije, ale bojuje o svůj holý život skoro jako by byl na bitevním poli. Zachraňuje ho až Rudá armáda, k některým z vojáků chlapec velmi přilne a věří, že komunismus a strana je to nejlepší, co svět mohlo potkat.

„Knihy na mě udělaly ohromný dojem. Jejich prosté potištěné stránky pomáhaly člověku, aby si v mysli mohl vykouzlit svět právě tak opravdový jako svět, který bezprostředně vnímal svými smysly. Navíc byl svět popsaný v knihách, podobně jako maso v konzervách, jaksi hutnější a bohatší, daleko kořeněnější než každodenní život. Tak například v běžném obyčejném životě viděl člověk kolem sebe mnoho lidí, které ve skutečnosti neznal. Za to v knihách dozvídal i to, co si lidé myslí a co mají v plánu.“

Mnoho lidí tvrdí, že kniha je autobiografická. Pokud by skutečně ale byla, musel by mít autor opravdové superschopnosti, aby přežil tolik ran a neléčených zlomenin, dlouhodobou podvýživu a aby zůstal po takových zážitcích zdráv i na duchu. Kosinksi prohlašoval, že spíše čerpá z různých svědectví, ke kterým se dostal a pokud znáte některé z biografií přeživších válku, můžete souhlasit, že takto byla kniha skutečně napsaná. Pokud máte odvahu nahlédnout do nejtemnějších zákoutí lidské duše, čtěte. Pokud jste ale příliš citliví, raději se knize vyhněte, a to velkým obloukem.

Nabarvené ptáče/The Painted Bird

Autor: Jerzy Kosinksi

Žánr: překladová literatura

Nakladatelství: Argo

Rok vydání: 2017

Počet stran: 254

Hodnocení: 80%

