Nakladatelství Esence vydalo v srpnu příručku pro všechny, kteří mají problémy se spánkem nebo si tuto dobu, kdy tělo i mysl odpočívá, chtějí zlepšit. Odborník na slovo vzatý Shawn Stevenson nám příjemnou a srozumitelnou formou popisuje, proč je spánek tak důležitý, jak se o sebe lépe starat a třeba i jak se v něm zdokonalit.

Shawn Stevenson je známá postava světa fitness a kineziologie, je to vyhledávaný řečník na téma fitness a zdravý životní styl a autor úspěšného podcastu Model Health Show, označeného za jedničku mezi podcasty na téma fitness a výživa.

Spánek je umění má příjemný formát a celkem velký počet stran, ale nemusíte se vůbec bát suchého a nudného čtení, kterému byste nerozuměli. Stevenson sice přináší nejnovější poznatky a studie, které se týkají problematiky spánku, nicméně to dělá příjemnou a čtivou formou a to se cení. Máme tu dvacet jedna kapitol (např. Dopřejte si během dne víc slunečního světla, Ztište vnitřní samomluvu), z nichž každá se dále člení na podkapitolky a co je zajímavé, v závěru každé najdeme Zaručené tipy.

Příjemným překvapením byla praktická část v závěru knihy, nazvaná čtrnáctidenní spánková proměna. Ta přináší tipy, triky a úkoly, ale také jakési hodnocení, které se týkají vašeho spánku. Pokud trpíte spánkovou deprivací, tak byste se na tuto část knihy měli zaměřit a poslouchat odborníka.

Spánek je umění mě příjemně překvapil tím, jak byl čtivý a lidský a zároveň poskytoval řadu nových informací, jež vědci zjistili o spánku. Oceňuji, že autor téma pojal celostně – vždyť spánek je také základem zdravého životního stylu a psychické i fyzické pohody. Některé věci se koupit nedají a o to víc bychom si jich měli vážit. To je případ i spánku, a máte-li s ním nějaké problémy, rozhodně zkuste sáhnout právě po této knize.

Název: Spánek je umění

Autor: Shawn Stevenson

Žánr: populárně naučná

Nakladatelství: Esence

Rok vydání: 2017, pevná

Počet stran: 376

Hodnocení: 90 %