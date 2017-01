Změňte svůj život za 28 dní

Začátek nového roku bývá vždy spjatý s mnoha předsevzetími a přáními. Nejčastěji chceme zhubnout, přestat kouřit, začít více sportovat, zdravě jíst, naučit se nový jazyk či nějakou dovednost, najít lásku, vyhrát v loterii, více odpočívat nebo si udělat pořádek v šatníku. Výčet novoročních záměrů je někdy natolik rozsáhlý, že máme po zbytek roku co dělat, abychom si stihli ze seznamu nejen vše odškrtnout, ale hlavně úspěšně splnit. Přitom se ty nejdůležitější změny v životě dají stihnout za pouhý měsíc. Že to není možné? Spisovatelka Michaela Dombrovská vám dá recept jak na to.

Změnám, ať už jsou příjemné či nepříjemné, se v životě nevyhneme. Začít znovu a lépe není jen o tom, postavit se na startovní čáru, uslyšet výstřel a s pomocí vytrvalosti a trpělivosti doběhnout zdárně do cíle. Velmi důležitá je také příprava, psychická pohoda a vyrovnaná mysl. Nejprve se tedy musí udělat generální úklid ve stávajícím životě. A za tímto účelem vám poslouží čtyř úrovňová příručka Michaely Dombrovské Pořádek nejen v hlavě, která nese podtitul 28 dní pro jednodušší život.

Publikace o osobním rozvoji jsou v současné době vedle kuchařek neprodávanějším knižním artiklem. Člověk asi doposud nebyl v tak velké míře vystavěn informačnímu přehlcení, depresivním stavům či úzkostným poruchám, aby tolik toužil po očistě těla, mysli, prostoru kolem sebe i zlepšení mezilidských vztahů. Dle Dombrovské a její nové knihy, založené na bázi pozitivní psychologie a minimalismu, lze ve všech těchto oblastech udělat určitý pokrok již za 28 dní. Sama autorka si je ale vědoma, že nabízených 68 témat, z toho 2 až 3 pro jeden den, je na tak krátkou dobu poměrně dost, a proto doporučuje si knihu během čtyř týdnů nejprve důkladně přečíst, udělat si poznámky, uspořádat si myšlenky a poté se po dobu 28 týdnů pustit podle návodu do životní katarze. Tento postup je vyzkoušen a osvědčen nejen samotnou spisovatelkou, ale také členy facebookové skupiny Detox života. Pokud by vám ale doporučený způsob nevyhovoval, je možné si vytvořit vlastní plán. Nejde totiž o pedantské plnění kroku za krokem, ale vedle odstranění problémů a bloků také o nalezení harmonie, pocit svobody, příliv nové energie a nápadů. Nabízená témata k zamyšlení i vyřešení jsou uspořádána do čtyř celků – prostor, vztahy, tělo a zdraví. Závěr každého oddílu je tzv. oddychový, a proto se neskládá z úkolů nýbrž z inspirativních článků, které autorka v minulosti napsala pro svůj blog či pro některý časopis. Celá kniha je dále prosycena různými tipy, osobními příběhy, týdenními seznamy a listy na poznámky.

Spisovatelka Michaela Dombrovská sní o tom, že jednou napíše klasický román. Než se ale tak stane a svůj sen si splní, vyplňuje si tvůrčí čekání kratšími literárními a publicistickými útvary. Rodačka ze Slezska se momentálně věnuje například svému blogu na stránkách idnes.cz či psaní článků a glos pro společenské magazíny. V roce 2014 si odbyla také svou knižní premiéru, kdy jí vyšla příručka Pravidla pozitivního sobectví. O rok později pak sestavila Kreativní diář. Vedle své vlastní tvorby se jako knižní redaktorka věnuje i textům svých kolegů.

Na knize Pořádek nejen v hlavě – 28 dní pro jednodušší život je znát, že má autorka zkušenosti s blogováním. Příručka je koncipovaná jako soubor článků, kterým nechybí jednoduchost, srozumitelnost a určitá hravost. Drobným kazem na kráse je ale částečná absence korektury. Když už zaúřaduje redakční šotek a ztratí se v jednom slově písemko, lze takovou chybu omluvit. Jestliže se však neumí zacházet s významem slov shlédnout a zhlédnout, jejichž špatně použitá varianta se objevuje na několika místech v textu, mělo by se začít uvažovat nad tím, zda by nebylo občas vhodné otevřít Pravidla českého pravopisu.

Co se týče samotného obsahu knihy, tak se mohou některé rady zdát lehce bizarní (např. pořádek v peněžence). Nevylučuji ale, že mnoha čtenářům mohou právě tyto tipy velmi pomoct. V mém případě spíše došlo k zamyšlení se nad tím, zda jsme na tom skutečně již tak špatně, že potřebujeme koučink v naprosto základních a běžných záležitostech jako je úklid či návštěva lékaře.

Pokud hledáte nenáročný návod na vylepšení svého života, je kniha Michaely Dombrovské Pořádek nejen v hlavě dobrou volbou.

Název: Pořádek nejen v hlavě

Podtitul: 28 dní pro jednodušší život

Autor: Michaela Dombrovská

Ilustrace: Michaela Dombrovská, Zuzana Böhmová

Žánr: Osobní rozvoj

Nakladatelství: Grada Publishing, a. s.

Rok vydání: 2016

Počet stran: 184

Hodnocení: 60 %

zdroj foto: www.grada.cz