Marek Řezanka – Procházky po Jelení

Máte rádi poezii a baví vás hledání příběhů ukrývajících se ve veršech? Jestli jste na obě otázky odpovědeli “ano”, básnická sbírka Marka Řezanku s názvem Procházky po Jelení vás určitě zaujme.

Útlá knižečka je plná básní, ve kterých autor používá originální a neotřelé básnické prvky. Za každou básní se ukrývá příběh a každá má v sobě několik hlubokých myšlenek, takže při čtení objevíte nejedno hodnotné poselství.

Sbírka je rozdělena na čtyři části.

1. Pouze to jméno – pět básní psaných volným veršem, spojují je témata války a lidského utrpení.

2. Balady jeleňské – deset básní o smrti psaných vázaným veršem.

3. Sonety jeleňské – jedenáct sonetů. Každý z nich je krátkým zamyšlením se nad vzpomínkami, samotou, bezradností nebo novým začátkem.

4.Procházky po Jelení – patnáct básní psaných volným veršem, v kterých autor popisuje různé příběhy ze života.

V básních se prolínají opisy přírody a lidských emocí. V první části sbírky je to hlavně trápení, strach z války a jejich následků. Ve druhé části je to smutek, obavy ze smrti a vyrovnávání se s tím, že nikdo z nás není nesmrtelný. Ve třetí části je to již spomínaná samota a bezradnost a ve čtvrté melancholie a touha po časech minulých, časech dětství.

V knize jsou i nádherné černobílé ilustrace, které básně skvěle doplňují a díky ním kniha vypadá tajemně a melancholicky.

Mně se sbírka líbí, její textová i výtvarní stránka si mě získaly - a doporučila by jsem ji každému, kto má rád jemnou a citlivou poezii plnou podnětů na zamyšlení.

Procházky po Jelení

Žánr: poezie

Autor: Marek Řezanka

Obálka a ilustrace: Jiří Staněk

Nakladatelství: Monument

Vazba: brožovaná

Rok vydání: 2016

Počet stran: 52

Hodnocení: 90%

Zdroj foto: Monument