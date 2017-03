Fantasy ze světa knihomolů

Nakladatelství Omega přichází s novinkou přímo určenou všem knihomolům. Od toho se také odvíjí její název Neviditelná knihovna. Jedná se o první díl z velice zajímavé fantasy trilogie od britské autorky Genevieve Cogman. Nakladatelství Omega přichází s novinkou přímo určenou všem knihomolům. Od toho se také odvíjí její název Neviditelná knihovna. Jedná se o první díl z velice zajímavé fantasy trilogie od britské autorky Genevieve Cogman.

Tajuplná knihovna se nachází v meziprostoru světů a nemůže do ní vstoupit jen tak někdo. Jejími obyvateli jsou knihovníci – špioni, kteří vyrážejí do různých zemí a časů, aby shromažďovali důležitá beletristická díla. Jejich úkol většinou spočívá v tom, že přijdou na dané místo, knihu vezmou či dokonce zakoupí a v klidu ji odnesou do knihovny.

Jedna z mladších knihovnic Irene dostane za úkol přinést z Londýna dílo od bratrů Grimmů a dostane k tomu na zaučení i nováčka Kaie. Ovšem tentokrát se nebude jednat o zrovna jednoduchou misi. V daném městě totiž vládne chaos, pohybují se velice nebezpečné spolky podsvětí a je plný nadpřirozených a robotických bytostí. Kniha je navíc ještě před jejich příchodem ukradena. A to ještě ani nevědí, že na ně v zákoutí čeká jeden zrádce knihovny, který získal obrovskou moc.

Neviditelná knihovna se pohybuje v rozmezí stylů fantasy a detektivky. Přestože na první pohled se řadí zejména k prvnímu jmenovanému, po přečtení bych z ní klidně udělal detektivku s příchutí fantasy. Většinu času totiž hlavní hrdinové pátrají po vzácné knize, získávájí o ní informace z různých stran a jedním z jejich pomocníků je i místní detektiv.

Ústředními postavami jsou zejména Irene a Kai. Zatímco o první jmenované se dozvídáme velice brzy celou řadu informaci, její učeň je o poznání tajemnější. Vlastně po přečtení ani nemůžu říct, jestli mi byl alespoň jeden z nich více či méně sympatický. Nejedná se o vyloženě kladné postavy, mají své velké mouchy a někdy vám i polezou na nervy. Podle mého názoru mohly být samotné postavy více propracované a měly si získat příjemnější tvář.

Mnohem důležitější a zároveň i přitažlivější je samotné prostředí. Většina děje se odehrává v jednom alternativu Londýna, kde vedle magických bytostí jako jsou upíři či sličný lid, potkáte i celou řadu robotů a vynálezů od stonožky až po vzducholoď. V podstatě je zde smícháno několik světů dohromady, což se může zdát někomu přehnané, ale zároveň to působí velice barvitě.

Děj tohoto románu není úplně jednoduchý. Jak jsem již psal, hlavní linie se věnuje pátrání po knize od bratří Grimmů. Ovšem vedle toho se ocitnete tváří v tvář různým intrikám mezi lidmi knihovny, potkáte i nejednoho padoucha, včetně odpadlíka z knihovny Albericha a celkově jsou jednotlivé vztahy dosti rozvrstvené. V průběhu čtení se vám dostane hodně informací, takže budete muset přemýšlet nad všemi okolnostmi, jinak se brzy ztratíte.

Poměr akce a popisných částí se dělí tak půl na půl. Protože se jedná o první část z trilogie dalo se očekávat, že se nás autorka bude snažit trochu více zasvětit do podrobností o jejím fantasy světě. I přesto se v průběhu času dostane i na několik akčních scén, kdy naši hrdinové budou bojovat s mnoha nadpřirozenými bytostmi či roboty.

Celkové dojmy z Neviditelné knihovny jsou trochu rozporuplné. Možná jsem od ní čekal malinko víc, přestože se rozhodně nejedná o špatné čtení. Bohužel stále platí pravidlo že méně je někdy více. Jestliže chcete nějakou oddychovou literaturu, raději sáhněte někam jinam. Na druhou stranu jsem velice zvědavý na pokračování, které by mělo v našich končinách vyjít ještě letos. Po úvodním dílu by mohlo být o něco zajímavější. Odpadnou totiž popisné části a mělo by se tedy jednat o něco akčnější román. I proto si tedy budete muset přečíst Neviditelnou knihovnu. Kdo ví, třeba se nakonec z celé série vyvine něco hodně zajímavého.





Hodnocení: 65 %

Autor: Genevieve Cogman

Název: Neviditelná knihovna

Rok vydání: 2017

Nakladatelství: Omega

Počet stran: 288