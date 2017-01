Laurie R. Kingová: Hrůzná vláda žen

Nenechte se mýlit, vážení. Hrůzná vláda žen snad jen z pohledu mužů přeživších první světovou válku, což je pro dnešního čtenáře velmi cenný psychologický kousek, ale kdo nemá rád mlhu, bude to také „hrůzná vláda londýnských mlžných ulic“… ale já jsem se tak vyžila! „Vždycky jsem nenáviděla, když Londýňané s tak neskrývanou hrdostí vyzdvihovali „zvláštnůstky“ a „vrtochy“ metropole, nebo se o své mlze husté „jako mlíko“ vyjadřovali jako pyšní rodiče o svém nezkrotném a patologicky destruktivním spratkovi. Já si prostřednictvím krátkozrakosti užívala svou soukromou mlhu celý život, tudíž jsem neshledávala nic zábavného na brouzdání ulicemi s napřaženýma rukama, nemluvě o tom, že neustálé otírání brýlí, které mi stejně k ničemu nebyly, mě vytáčelo natolik, až jsem zvažovala, jestli si je rovnou nesundat a nenosit je schované, dokud se Temže milostivě nerozhodne vrátit se zas do koryta a do kapalného skupenství.

Popravdě jsem také odjakživa trpěla mírnou klaustrofóbií a napětí způsobené potlačováním otravného iracionálního strachu se ve mně spojilo s naprosto racionální ostražitostí a přimělo mě litovat, že se mě inspektor nerozhodl na noc zamknout v cele, neboť z toho, co jsem věděla, se v závojích mlhy klidně mohl ukrývat další mladý nadšenec s nožem, ochotný navázat tam, kde jeho předchůdce selhal.“





Máte rádi zvláštnůstky a vrtochy?

V ukázce jsem se dostala někam ke konci knihy, ale snad jsem z děje neprozradila moc, protože to by byla věčná škoda. Když dílo porovnám s prvním dílem, Holmesovou učednicí, tak tohle mi sedlo mnohem víc. Z prvního jsem byla nadšená, z druhého potom fantasticky nadupaná čtenářskou vášní! Autorka, Laurie R. Kingová nic neztratila z toho brilantního šarmu, kterým zdatně vzdává pokoru Arthuru Conanu Doyleovi, a přidala ještě snad trošku komorní, ale nesmírně rozvinutý detektivní příběh. Navíc jeho zasazení do ještě usebranější doby těsně po Vánocích, do té mlhy, zimy a brzkých večerů, dodává to pravou holmesovskou atmosféru. Mary Russellová je už také starší, čerstvě dovršuje jednadvacet let a stává se dědičkou celkem velkého majetku, což okamžitě použije při řešení svého vlastního velkého případu. Zvláštnůstek a vrtochu nejen ze života Sherlocka Holmese, ale ona tak úplně zvláštní je i sama Mary, tu najdete hodně. Zvláštní prostředí, zvláštní postavy, zvláštní počasí, posváteční zimní dobu a ach – jíííídlo! Sem tam tu prosakuje vášeň pro dobré jídlo, pro to pečené maso s mátovou omáčkou nebo pro pečenou zeleninu či sem tam pronikne mezi řádky i ohyzdný anglický blátivý nákyp, ale… řekla bych, že si tady přijde na své úplně každý a vůbec to nemusí mít co dělat s postavou Sherlocka Holmese ani detektivkou.

Milovníci krásného čtení, vytříbené češtiny si přijdou na své, překladatelka Alžběta Lexová, zaslouží metál dokonalosti, protože i pro ni to musel snad být vytříbený kousek a radost pracovat. Přesné cílení do míst, ve kterých cítíte napětí, kdy se s hlavními hrdiny těšíte na ty chvíle, kdy budete jen tak odpočívat, dějově myslím, ale i to bude tak čtivé, že vlastně nerozeznáte místa, kde napětím ani nedýcháte od míst, kde nedýcháte samou slastí….

O autorce:

Laurie R. Kingová pochází ze San Franciska, ale od té doby, co si vzala profesora anglo-indického původu, už postupně žila ve dvaceti různých zemích pěti kontinentů. Má se svým mužem dvě děti, do Kalifornie se ráda vrací, ale vlastní i dům v anglickém Oxfordu. Série detektivek, v nichž vedle Sherlocka Holmese vystupuje i jeho mladá a neuvěřitelně bystrá přítelkyně Mary Russellová, z ní udělala spisovatelku oblíbenou téměř po celém světě. Roku 2016 vydalo Argo první díl série pod názvem Holmesova učednice, následoval druhý díl Hrůzná vláda žen. Laurie R. Kingová má na svém kontě bezpočet knih s sherlockovskou tématikou a s Mary Russellovou, takže nezbývá než se těšit na to, co ještě pronikne i k našim čtenářům. Namlsat se můžete na autorčiných stránkách: http://laurierking.com/

Název: Hrůzná vláda žen (A Monstrous Regiment Of Woman)

Autor: Laurie R. Kingová

Překladatel: Alžběta Lexová

Žánr: detektivka, beletrie

Nakladatelství: Argo

Rok vydání: 2016

Počet stran: 337

Hodnocení: 100 %

Zdroj foto: Argo

Odkaz na web: www.argo.cz