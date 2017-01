„Existuje slunce, existuje měsíc a existují Rolling Stones.“

Toto je citát Keitha Richardse a také odkaz k názvu knihy nakladatelství JOTA Slunce, měsíc a Rolling Stones od uznávaného novináře Riche Cohena.

Rich Cohen se k valícím kamenům dostal jako mladý novinář a hned podlehl jejich kouzlu a sžil se s nimi. Kniha tak nabízí pohled pod poličku, přímo do zákulisí rocku a této známé skupiny, a to přímo od jejich počátků, jak vykresluje tato ukázka: „Podle Phelge bylo v tehdejších dobách hlavním koníčkem Stounů, tedy kromě občasného koncertu, hlavně poflakování a přežívání. Ráno dlouho vyspávali a přes den nebo spíš po nocích sháněli teplo a obživu. Žili na bramborách a na pivu. A ten puch! Jídlo kradli v obchodech a vymetali večírky, kde sbírali prázdné záalohované láhve, které potom vraceli. Takhle si vydělávali na nájem.“ (str. 68) Na této vlně je popsána celá historie kapely, od seznámení Micka Jaggera a Keitha Richardse v roce 1961 přes setkání s Beatles, Satisfaction až po smrt Briana Jonese a těžká období Rolling Stones.

Autor knihy Rolling Stones miluje, to jde znát z každé napsané řádky knihy. Nepíše o něčem, co musel někde vyčíst, píše ze zkušeností, a to pravdivě, realisticky, bez příkras i zbytečných adorací. Jeho styl je bezchybný, jednotlivé kapitoly na sebe řádně navazují, v líčeních nic nechybí ani nepřebývá. Zkrátka jde z textu vidět, že jej napsal člověk živící se psaním.

V poslední kapitole nazvané Síň slávy autor glosuje: „Rock´n´roll zemřel v Altamontu a znovu pak umřel na internetu. Muzika prahne po vinylu, po davech lidí pod pódiem a po tmavých klubech, kde se pod stropem převaluje dým – pro bezlepkový svět je zkrátka moc sprostá a hrubá.“ (s. 326). Něco na tom bude, i když v dnešní době existuje mnoho rockových a metalových skupin, tato hudba nikdy nebude mít tu atmosféru a náboj, jaký mívala. Dříve narození mohou na tyto doby vzpomínat a připomínat si je knihami jako je tato a ti ostatní mohou jen číst a představovat si to…

Rich Cohen se narodil 30. července 1968 a jedná se o amerického spisovatele a novináře (psal do časopisu Rolling Stone a Vanity Fair) žijícího v Connecticutu. Napsal několik knih, například The Record Men (2004), Sweet and Low (2006) nebo Alex and the amazing time machine (2012). Získal také několik novinářských cen a je spoluautorem seriálu Vinyl.

Slunce, Měsíc a Rolling Stones

Autor: Rich Cohen

Žánr: biografie

Překlad: Jan Kozák

Nakladatelství: Jota

Rok vydání: 2016

Počet stran: 384

Hodnocení: 70 %