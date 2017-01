Deadpool opět zasahuje, spaste svoje duše!

Poslední měsíc roku 2016 vyšel v češtině pod taktovkou nakladatelství Crew další díl o nezbedném hláškujícím žoldákovi Wadeu Wilsonovi, který je širší - a nejen čtenářské – obci známý jako Deadpool. Na pultech knihkupectví ho najdete pod názvem Deadpool: Lovec duší od proslulé dvojky scenáristů Gerryho Duggana a Briana Posehna. Pokud hledáte nenáročnou zábavu, Deadpool vás jistě nezklame.

Po Draculovi, který nás netradiční cestou seznámil s Deadpoolem a Mrtvými prezidenty, což bylo něco na pomezí lekce z dějepisu a krvavých jatek, nám Lovci duší (obsahuje sešity Deadpool č. 7 – 12) přinášejí propracovanější příběh s jasným cílem. Neustále laškující a hláškující Deadpool se svými nepravděpodobnými sidekicky proti velkému zlounovi, Vetisovi. Toho ostatně známe již z minulého dílu, neboť on byl strůjcem toho, že mrtví američtí prezidenti obživli.

Hlášky lítají vzduchem skoro s takovou razancí, jako kolem stříká krev. I za to musíme poděkovat překladateli Darku Šmídovi, který výchozí text upravil na míru českého jazyka a hlavně naší kultury (asi začnu taky používat „Dobrou s kobrou.“ nebo „Fofroš proměňoš.“). Našlo by se zde spousta ukázek, jak si jde s naší mateřštinou hrát a jak jde překlad vymazlit.

A proč Lovec duší stojí za to? Pokud vám nestačí nezničitelný žoldák, co si nebere servítky a dělá si věci po svém, tak vás třeba zlákají další postavy z univerza Avengerů. Zažijeme týmovky - možná spíše bojovky - se Spidermanem a Daredevilem, ale taky zjistíme, že New York nikdy nespí a natrefíme i na Lukea Cage a Jessicu Jones. A o dalším zástupu hrdinů uslyšíme nejednu vtipnou narážku.

Lovec duší se nebere tak vážně jako jeho předchůdce a netrpí suchopárností kvůli odbočkám do historie. Možná tu neteče tolik červené a všude nevisí rozlámané údy, ale vypravování koluje v žilách nová krev a příběh má správně nakopnuto i do budoucna. Tak se pohodlně usaďte a vychutnejte si Deadpoola!

Název: Deadpool 2: Lovec duší

Autor scénáře: Gerry Duggan, Brian Posehn

Kresba: Scott Koblish, MikeHawthorne

Obálka: Geoff Darrow

Překlad: Darek Šmíd

Žánr: akční komiks

Nakladatelství: Crew

Rok vydání: 2016, brožované

Počet stran: 136

Hodnocení: 95 %

www.crew.cz