Superskupina Powerflo vystrkuje růžky

S kapelami, kde vystupují známé tváře z více různých kapel, to bývá těžké. Soupeří spolu ega a každý člen chce, aby se nový projekt ubíral tím jeho správným směrem. Občas to ale všechno klapne a dostane se nám k poslechu něco svěžího a mnohovrstevnatého. Nejinak je tomu i v případě rapově laděné metalové bandy Powerflo.

Kapelao sobě dala vědět letos 1. března, když nahrávali debut. O dva měsíce později vydali singla dali světu najevo, že tohle uskupení není jen nějaký vrtoch, ale regulérní kapela. Jejich eponymní debutové album spatřilo světlo světa 23. června

Sestava Powerflo je opravdu různorodá: zpěv/kytara Billy Graziadei (Biohazard), basák/kytarista Christian Olde Wolbers (ex Fear Factory), zpěvák Sen Dog (Cypress Hill), kytarista Rogelio Lozano (Downset) a na bicí Fernando Schaefer.

První, co člověka napadne, je srovnávání s nedávno vzniklou kapelou Body Count v čele s legendou Ice-T. Sice se to nabízí, ale je to jako srovnávat jablka s hruškama. Powerflo se v textech nezabývají rasovými otázkami a diskriminací, ale užívají si života a i jejich hudba je hravá, houpavá, skočná a lehká. A díky své jednoduchosti a pozitivnímu přístupu návyková. Pokud bych je měla k někomu připodobnit, tak určitě k americké bandě (hed)P.E

Úvodní písnička mi přišla chaotická, ale jakmile jsem si zvykla a slyšela výrazné riffy, podlehla jsem. Resistance u mě vyvolává alespoň svým začátkem pocit, že slyším ozvěnu kapely American Head Charge – a ta patří k mým oblíbeným. Text písně má hlavu a patu a celkově je burácivá a předvádí správný odpor. Where I Stay je rozvláčnější a vypadá to, že každý z členů přispěl svou troškou do mlýna. Zpomalení mě nebere, ale třeba někomu přijde vhod. Můžete juknout na klip:



Crushing That má punkový kabátek a hlavně jiné tempo zpěvu či spíše frázování a mně to vůbec nesedlo. Zato u další skladby, Less Than a Human, došlo ke zrychlení a přitvrzení, což chválím. The Grind není tak výrazná, zato velmi pohodová skladba, která přináší změnu nálady. Přecházíme k nejkratší (2:43) písničce a zároveň největší pecce na desce, Victim of Circumstance. Uchu lahodící tóny s úžasným frázováním si musí podmanit každého posluchače, který holduje rap/hip hop prvkům v metalové hudbě.



Úderně působí s ničím se nemazlící Made It This Way, kde trochu rušivě působí refrén. Další kraťas (2:43) Finish the Game opět přitvrzuje, ale nedokáže posluchače oslovit tak, jako jiné skladby. Předposlední píseň zpomalila až do tíživého valivého tempa a závěrečný song Start a War je prostě pořádně nadupaná rozlučka!

Nejste-li konzerva, co si jede jen v té své hudební škatulce, ale naopak rádi nacházíte nové nápadité kapely a projekty, Powerflo jsou pro vás jasnou volbou. Pokud máte otevřenou mysl a nebráníte se nemetalovým prvkům, vřele vám debutové album doporučuji!

Název nosiče: Powerflo

Interpret: Powerflo

Žánr: rap, hip hop, punk

Skladby: 01. My M.O., 02. Resistance, 03. Where I Stay, 04. Crushing That, 05. Less Than a Human, 06. Grind, 07. Victim of Circumstance, 08. Made This Way, 09. Finisg the Game, 10. Up And Out Of Me, 11. Start a War

Stopáž: 34:43

Vydavatelství: New Damage

Hodnocení: 80 %

Zdroj foto: internet