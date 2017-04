Metalové okénko – březen

Třetí měsíc roku za námi a před vámi ohlédnutí za tím nejzajímavějším, co se stalo v metalovém hudebním světě. Spousta informací, ale taky videoklipy a další zprávy o vašich oblíbených hvězdách.

Kalifornští nezmaři Devildriver připravují album country coverů, které by mělo obsahovat 13 písní od takových velikánů jako Johnny Cash, Willie Nelson nebo Steve Earle. Zajímavým faktem je, že na nahrávce se objeví hned 15 hvězdných hostů, zatím se však ví jen o účasti Marka Mortona, kytaristy Lamb Of god. Jak to vše dopadne, bychom se měli dozvědět ještě tento rok, kdy album vyjde.

Velikán Mike Patton z Faith No More si s Maxema Igorem Cavalerou střihl na koncertě v San Franciscu písničku Sepultury Lookaway. Na toto netradiční spojení se můžete podívat ve videu od fanouška.

Cavalera Conspiracy pracují na nástupci desky Pandemonium z roku 2014, tak se máme na co těšit!

Papa Roach po dvou letech od alba F.E.A.R. vydávají v květnu novinku Crooked Teeth. Představu o dynamice nového alba si můžete udělat sami, neboť už do éteru vypustili tři skladby, Help, Crooked Teeth a konečně Born For Greatness.

Norští black metalisté Satyricon vydají 22. září nové album a na jeho podporu vyjíždí na evropské turné. V jeho rámci se 12. října objeví i v Praze, konkrétně v paláci Akropolis.

Portugalští metalisté Moonspell vybrali za název nového alba, jež má vyjít ještě letos, jednoduše „1755“. Celé album v portugalštině bude pojednávat o lisabonském zemětřesení v roce 1755 a rozhodně se máme na co těšit! Původně se mělo jednat pouze o čtyřpísničkový bonus k DVD a Blu-ray Lisboa Under The Spell, které vyjde příští rok, ale nakonec se dočkáme plnohodnotného alba. Jedny z nejmagičtějších skladeb od Moonspell jsou nazpívány právě v jejich rodné portugalštině, např. starší klasiky Trebaruna, Ataegina nebo novější Em Nome Do Medo.

Jedna z mých nejoblíbenějších písniček industriálních Ministry, skladba Thieves, se dočkala dalšího coveru – tentokrát se toho zhostili Dope, spolu s Andym Lepleguou z Combichrist. Dope vydali v říjnu desku Blood Money Part 1 a podle všeho už letos má vyjít Blood Money Part 2.

Hip hopová legenda Ice-T vydal poslední den března pod jménem Body Count album Bloodlust, které nabízí zajímavé hosty (Dave Mustaine, Randy BLythe, Max Cavalera). Na výsledek jsem velmi zvědavá a věřím, že si najde hodně příznivců. Pokud fandíte houpavé muzice, podívejte se na klip k Black Hoodie a udělejte si názor sami:

Americká partička Otep bojuje za práva LGBT komunity a to třeba i videoklipem k písničce Equal Rights Equal Lefts.

Ill Nino právě oslavili 15 let od vydání debutového LP Revolution Revolución turném po Evropě. Zanedlouho ale začnou pracovat na nástupci desky Till Death, La Familia z roku 2014.

Hardcore banda Terror přináší videoklip k písni Kill 'Em Off z dlouho očekávaného EP The Walls Will Fall, jež vyjde koncem dubna. Terror se v srpnu objeví i u nás, a to na festivalu Brutal Assault v pevnosti Josefov.

Po dvou letech od desky Monsters Of The Universe nabídne nový materiál i hororový Wednesday 13. Jeho sedmé sólové album Condolences vyjde 2. června a bude obsahovat 13 songů. Zatím můžete omrknout klip ke skladbě What The Night Brings. Zajímavou zprávou je jistě i to, že Wednesday 13 prozradil, že reunion Murderdolls by mohl proběhnout v roce 2019. No, uvidíme…

Americké trio CKY plánuje po dlouhých osmi letech od desky Carver City vydat plnohodnotné album. Ví se však jen to, že má vyjít v létě.

Nový materiál slibují i američtí rockeři Soil. Nástupce alba Whole z roku 2013 by měl údajně vyjít někdy na podzim.

