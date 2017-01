Metalové okénko prosinec 2016

Poslední měsíc roku přináší nejen reflektování celého ročního kolotoče, ale máme tu pro vás i pár novinek ze zákulisí metalového světa hudby. Povyk kolem nejnovějšího přírůstku snad nejslavnější metalové kapely světa, Metallicy, neutichá. Ale to zde řešit nebudeme, my vysondujeme nejrůznější zprávy od kapel jako jsou Stone Sour, Immortal nebo Suicide Silence.

Na rozjezd tu máme videoklip od floridské kapely Nonpoint k písničce Divide…Conquer Them, kterou můžeme najít na jejich desce The Poison Red.

Celou řadu novinek hlásí melodičtí Stone Sour. Slaví deset let od dnes již klasického alba Come What(Ever) May tím, že vydávají deluxe edici. Ta vyšla 16. prosince a je k dostání v digitální formě i na vinylu. K tomu navíc přináší videoklip k písničce Zzyzx Rd. A navíc slibují, že někdy v půli roku jim vyjde v pořadí šesté studiové album. Prostě nezahálejí!

Slovutný kytarista Marty Friedman, mimojiné bývalý kytarista Megadeth, dokončil práci na následovníkovi desky Inferno z roku 2014. Zatím nepojmenovaná novinka má vyjít počátkem roku a nyní ji má v rukou švédský producent Jens Bogren (Kreator, Sepultura).

Zajímá vás řízný grindecore? Pokud ano, jste obeznámeni s mezinárodní superkapelou Lock Up? Sestava je zajímavá: zpěvák Kevin Sharp (Brutal Truth, Primate), kytarista Anton Reisenegger (Pentagram, Criminal), basák Shane Embury (Napalm Death, Brujeria) a bubeník Nick Barker (Cradle Of Filth, Dimmu Borgir). Lock Up v březnu vydají studiovku Demonization a jako ochutnávku nabízí skladbu Mindfight.

Immolation, death metalová parta z New Yorku, vydá své desáté studiové album 24. února. Album ponese název Atonement a zatím máme k dispozici jen singl Destructive Currents:

Bývalí členové death metalové kapely Morbid Angel, zpěvák a basák David Vincent a bubeník Tim Yeung spojí síly s kytaristy Billem Hudsonem (Circle II Circle) a Irou Blackem (Metal Church), aby hráli klasické fláky Morbid Angel pod svou vlastní vlajkovou lodí – I Am Morbid. Nově zformovaná kapela bude hrát z desek Altars Of Madness (1989), Blessed Are The Sick (1991), Covenant (1993) a Domination (1995). Morbid Angel, základ nebo torzo (podle toho, komu fandíte), ještě stále neoznámili náhradu za Yeunga a norského kytaristu Desthructora. Takže slavná ikona žánru sestává z kytaristy Treye Azagthotha a zpěváka Stevea Tuckera. Jen čas ukáže, jak se vše nakonec vyvrbí…

Koncepční kanadská kapela Ex Deo, vedená frontmanem Kataklysm Maurizio Iaconem, vydá 24. února své třetí album. Fošna se bude jmenovat The Immortal Wars, budou na ní tři písničky a jako obvykle se podíváme do římské historie, tentokráte na punské války.

Nejslavnější německá thrash metalová kapela Kreator vydá 27. ledna desku Gods Of Violence a již nyní nám nabízí videoklip ke skladbě Satan Is Real.

Norská black metalová ikona Immortal, jež nyní sestává pouze z kytaristy Demonaze a bubeníka Horgha, naběhne v zimě do studia, aby zapracovali na deváté studiovce. Ta by měla vyjít ke konci roku 2017 pod hlavičkou Nuclear Blast a jelikož se v roce 2014 rozkmotřili se zpěvákem Abbathem, o vokální povinnosti se postará Demonaz. Abbath vytvořil výbornou desku pod svým jménem a tak jsem jen zvědavá, jak dopadnou Immortal.

Deathcore metalisté Suicide Silence vyšlou do světa 24. února eponymní album, které jim produkoval vyhlášený Ross Robinson (Slipknot, Sepultura) a na kterém najdeme pouze devět skladeb!

