Michal David okúzlil davy Koncert bol už desať dní dopredu vypredaný

Český spevák a hitmaker Michal David rozprúdil slovenskému publiku krv najskôr v Poprade a následne 15. decembra na bratislavských Pasienkoch. Fanúšikovia sa bavili, tancovali, spievali a mávali pestrofarebnými mávatkami. Atmosféra bola úžasná, dav šalel a nechal si ujsť svelé piesne ako Každý mi tě, lásko, závidí, Discopříběh, Decibely lásky, Nenapovídej či Pár přátel. Okrem pestrofarebnej laserovej show pripravil Michal David aj dve zaujímavosti. Jenou z nich bola skladba z muzikálu Teď královnou jsem já z muzikalu Kleopatra v podaní jeho vokalistiek a druhou, ktorá prekvapila aj samotné publikum bol virtuálny duet s maestrom Karlom Gottom. Gott spieval z playbacku zatiaľ, čo Michal David na živo. Tento štýl sa mu hneď zapáčil,ako ho po prvýkrát uvidel u speváčky Celine Dion, ktorá spievala Something Stupid s Frankom Sinatrom.

Fanúšikom sa koncert nesmierne páčil a vyžiadali si aj prídavok. Ten im Michal David rád splnil, za čo ho dav odmenil búrlivým potleskom.Kultúra 21 bola pri tom a nemohli sme si nechať tohto veľkolepého speváka len tak uniknúť bez niekoľkých položených otázok, na ktoré nám rád zodpovedal.

Rozhovor s Michalom Davidom

Podľa čoho si vyberáte mestá, kde koncertujete?

Nevyberám si ho ja ale vyberá ho väčšinou promotér, ktorý navrhne mestá, pretože som tam napríklad dlho nebol a je po mne hlad poprípade je to priamo ponuka z mesta. Samozrejme Bratilava nemôže chýbať, tak aspoň raz za dva roky ju spravím.

Pred koncertom, ste mali ešte koncert v Poprade ako sa Vám odtiaľ cestovalo, vzhľadom k tomu, že ste boli na opačnom kúte Slovenska?

Bol to úžasný koncert a aj publikum bolo výborné. Je to iné, keď sme na Východe, sme im vzácnejší. Bola tam, ale trochuu zima, pretože sme hrali na zimáku a pod nami bol ľad. Chladno sa nás síce poznamenalo, cítim aj priedušky, ale je to v pohode. Skúšal som spievať na skúške a všetko bolo v poriadku. Diváci v Bratislave nebudú mať žiadnu ujmu, čo sa týka môjho hlasu. Čo sa týka cesty ako takej tiež bola výborná, pretože sa dokončil kus dialnice my sme tu boli celkom rýchlo. Vychádzali sme, keď bolo desať hodín zo Starého Smokovca a dorazili smo o pol druhej do Bratislavy.

Bude to podobná show, ako bola minulý rok v Trenčíne?

Málinko sme to obmenili, pretože za ten čas sa zmenila aj dramaturgia, ale koncertná forma je viac menej dva niekedy až tri roky rovnaká. S ňou sa jazdí po Slovensku a až potom sa to mení. Myslím si, že gro koncertu bude veľmi podobné.

Mali ste dopredu desať dní vypredaný koncert, čím to je, že Slovenské publikum má pre Vás slabosť, stretávate sa s tým aj doma?

Ku podivu áno, a veľmi si toho vážim a som rád, že mám rôznorodé publikum. Bude to asi tým, že naň chodí široké spektrum veku. Na moje koncerty chodia decká od siedmych až ôsmych rokov a prídu aj starší ľudia, stredná generácia samozrejme aj moja veková kategória a podobne. To je obrovská výhoda, ktorú mám, a preto sa aj moje koncerty vypredávajú. Okrem toho apelujem aj na promotétrov, aby neboli vstupenky príliš drahé a mohla si ich dovoliť celá rodina, pretože dve deti a dvaja dospelý, sú už štyri vstupenky. Dvadsať až tridsať eur je už veľa za vstupenka, preto sa snažím, aby vstupenka bola dostupná pre rodinu.

Aký repertuár volíte na tento koncert? Klasický, či zazneje aj niečo z muzikálov, vzhľadom k tomu, že jeden muzikál máte práve za sebou?

Angeliku sme hráli v Slovnaft aréne v Bratislave a bolo to úžasné predstavenie. Mali sme tam skoro šesť tisíc divákov, skvelo sa to podarilo. Angelika je krásny muzikál. V súčasnosti pripravujem nový muzikál, ktorý sa volá Muž so železnou maskou, a je to pokračovanie Troch mušketierov.

V čom to bude nové?

To ešte nevieme. Teraz premýšľame nad tým ako bude vyzerať scenár ako to bude celé vyzerať, čo sa týka scénografie a kostýmu. Určite to chcem spraviť trochu viac rokovejšie, postaviť to na gitarách, ako boli Traja mušketieri v štýle rock popu a možnoto bude trochu tvrdší, ale melodika nemie chýbať.

Odznejú aj dnes odtiaľto nejaké hity?

To nie, ešte nie je nič napísané. Muzikál sa ešte len začína písať, ale to je moja koncertná forma, ktorá s muzikálmi toľko nesúvisí. Na koncerte sa, ale predstaví jedna muzikálová pieseň z Kleopatry, ktorá odzneje v podaní mojich dvoch vokalistiek Teď královnou jsem já, a bude prepojená aj s príslušnými projekciami. Inak je celý môj program poskladaný z mojich piesní. Zaznejú najväčšie hity v modernejšom prevedení, za doprovodu, skvelej laserovej show na veľkej projekcii, čo je 10 x 6 metrov a myslím si, že to bude veľký zážitok.

Viem že sa chystáte na dovolenku najskôr v Európe, a potom do Ázie, budete aj tu čerpať námety?

Na dovolenke aj pracujem a už tam mám malé štúdio, ktoré si vždy vozím so sebou. Keď mi príde nejaký nápad do hlavy, tak ho musím okamžite spracovať, tak musím mať vždy po ruku mini studio. Dalo by sa povedať, že ide o mobilné studio. Ak prídu nejaké nápady, tak to bude senzačné, ale som zvyknutý pracovať hlavne doma v noci, keď je pokoj a nikto ma neruší. Idem chronologicky po deji, po koncepcii muzikálu, ako je napísaný, ako je libreto napísané alebo scénar, tým sa inšpirujem. Keďviem, kto bude spievať hlavné role, tak viem pre koho to píšem,napr ako pre Pepaú Vojteka či Monika Absolvonovú alebo iného interpréta, ktorý u nás spieva. Mám výhodu a píše sa mi to dobre, pretože mu to viem človeku napasovať priamo na telo.

Vrátim sa späť ku koncertu. Bude to posledný koncert v rámci sezóny, ktorý na Vás čaká či už v Českej republike alebo na Slovensku?

Nie je to posledný koncert.

- 18. 12. mám koncert s Karlom Gotom v Prievidzi, ktorého mám ako špeciálneho hosťa,

- 19. 12. mám firemku v Bratislave,

- 21. 12. mám koncert v Ružomberku, ktorý je súčasťou väčšieho koncertu, kde bude viac kapiel

- 22. 12. budem končiť v Lucerne, kde mám mini show. Je to diskotéka, kde budú DJ hrať hity zo 70 a 80 rokov. Ide o charitatívnu akciu pre Debra, ktorá pomáha deťom s chorobou motýlich krídel. Ide o veľmi komplikovaný prípad, kedy deti majú veľmi jemnú kožu, a je problematické ich nejakým spôsobom chrániť. Takto ukončíme sezónu

- a 23. 12. mám už voľno.

Fotogalerie