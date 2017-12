V říjnu vydalo nakladatelství Moba knihu německých autorů Inga Froböse a Petera Grossmanna Život může být tak snadný, která vám pomůže vyznat se v džungli rozhodnutí a usnadnit život. Podtitul „Nejlepší manuál pro zdravý a šťastný život“ jistě naláká celou řadu čtenářů!

Příručka Život může být tak snadný je útlá knížka příjemného formátu o dvě stě stranách zajímavého čtení a sondě do dnešního zrychleného, přetechnizovaného, často stresujícího a mnohdy zbytečně komplikovaného života. Kromě Úvodu obsahuje celkem 8 kapitol: Hubnutí; Jsi to, co jíš; Relaxace a wellnes; Dovolená a odpočinek; Zdraví; Pohyb; Spánek a regenerace.

Co mi ale hrubě chybělo, byla alespoň nějaká forma závěru a rozloučení se se čtenáři a také informace o autorech. Jelikož tato informace chyběla, měla jsem pocit, že snad každý by se mohl zamyslet nad tím, jak si ulehčit život a napsat k tomu příručku. Proč jsou zrovna tito dva pánové kompetentní a proč bychom se měli řídit jejich radami?

S povděkem hodnotím fakt, že své nápady a rady prokládali celou řadu nejrůznějších studií z různých koutů světa, např. Německa, USA, Švýcarska. Ale zase mi vadilo, že běžnému čtenáři neustále předhazují vrcholové sportovce a pak je srovnávají s „normálními“ lidmi. A když jsme u těch výtek, kurzíva mi zde přišla opravdu hrozná a často i nepotřebná. Také skákání z jednoho tématu do druhého bez nějakého pevného vzorce nebylo příjemné.

V době, kdy se společnost málo hýbe, se pohyb zavrhuje a nahrává dogmatu zpomalení. Všechno je příliš rychlé, nepřehledné a v nadbytečné míře. Hrozí syndrom vyhoření, srdeční infarkt a psychoanalýza. Jedinou šancí úniku je, věříme-li aktuálnímu stavu nálad, chill out zóna. Vypnutí, klid, žádný stres. Nebo jak mnozí říkají, „pohodlná strnulost.“ Jenom ne rychle, pouze „slow food“ a „slow travel“. Z rychlosti se stává šnečí tempo, odstavný pruh místo pruhu pro předjíždění, kolotoče a horské dráhy. (str. 73)

Z knihy si pravděpodobně nevezmu žádné poučení, protože jejich hlavní rada ve smyslu „zapomeňte na to, co je trendy a řiďte se svým selským rozumem a tím, co vám říká tělo“ je mi vlastní. Pokud se jí neřídíte, doporučuji vám si tuto knihu přečíst a zamyslet se nad životem, který vedete.

Název: Život může být tak snadný

Autor: Ingo Froböse, Peter Grossmann

Žánr: naučná literatura, osobní rozvoj

Nakladatelství: Moba

Rok vydání: 2017, pevná

Počet stran: 216

Hodnocení: 70 %