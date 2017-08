Tom Kenyon, Judi Sion: Arkturiáni

Při pohledu na hvězdné nebe každého občas napadá, jsme-li tu sami. Každého občas ovane ta obrovská nekonečnost vesmíru, ta naše vlastní malichernost. Stačí se pocitově vzdálit od běžných starostí a už jen pohled na naši modrou planetu dává jednoznačný pocit – jak směšné jsou naše starosti, jak vzácná je naše planeta. A je to opravdu náhoda, že zrovna na ní vznikl život v tak pestré a nádherné podobě?

Tom Kenyon a Judi Sion tvrdí, že to náhoda není. Jsme pečlivě promyšleným experimentem mimozemských civilizací. Ne, že by něčím takovým byl autor postižen od ranného dětství, ale k informacím tohoto typu přišel až mnohem později a vlastně nevyžádaně. Tvrdí, že tohle je kniha, která zásadně změní vaše myšlení. Ano – souhlasím s tím, protože tu najdete spoustu informací, jež lze brát jako nadčasové, vhodné k dalšímu prozkoumání a… a některé z nich už jsou zcela zřejmé, jiné jsou logické, ale nepředstavitelné, protože kolem nich je postaveno dogma obecně známé. Nejvíce mi v tomto ohledu přišlo typické pojednání o Ježíšovi a Magdaleně – víme vůbec, jak ten příběh doopravdy byl? Jak strašně bylo nepochopeno jejich poselství a co oni vlastně byli za osoby, postavy, bytosti?

Najednou se vám otvírá obrovský a zcela jiný svět, ve kterém jste nad těmito řádky nuceni přemýšlet úplně jinak. Snad ani ne tak přemýšlet, jako vnímat text, vnímat to, co kolem něj cítíte. Jako kdybyste otevřeli nějakou sci-fi schránku, která ale není fantastickým příběhem, ale jakýmsi odrazem reality, která je skrytá?

„Je mi naprosto jasné, že pro některé z vás, kteří budou tuto zprávu číst, bude velmi obtížné uvěřit, že biblické postavy mohou mít mimozemský původ. Ale ubezpečuji vás, že spousta biblických postav má svůj původ v jiných světech, ba dokonce i bohové, již jsou tam popsáni, byli pokročilými mimozemskými inteligencemi, lidé je jen mylně vnímali,“ říká ve své kapitole Marie Magdalena. To souhlasí i s teoriemi o mimozemském původu bohů ve starém Egyptě.

V této knize najdete dvě hlavní témata: potenciál a historii

Dozvíte se mnohé o historii lidstva a také o jeho nakročení do budoucnosti, dozvíte se ještě víc o svém vlastním potenciálu, který nemáme náhodou. Jen je stále velmi nevyužitý. Tomuto tématu se ještě více věnuje další kniha Tomy Kenyona Velký experiment, ale Arkturiáni jsou více zaměřeni na tu mimozemskou komunikaci a na telepaticky získané informace, ke kterým má údajně přístup každý, kdo se naučí na ně naladit. O tomto tu je mnoho kapitol a možná vám v tom všem pomůže i přiložené CD, které vám doslova vezme vědomí na úlevnou procházku do jiných dimenzí. Příjemná, táhlá relaxační hudba je přímým odvedením stresových myšlenek někam, kde budou vypadat tak nepodstatné. A možná to opravdu všechno je nějak takhle:

„Sdílíte svoji DNA s nesčetnými intergalaktickými civilizacemi. V tomto okamžiku jste takříkajíc na předbíhajícím dálničním pásu k vašemu vyššímu evolučnímu potenciálu. Žijete v přítomnosti, osvobozujete se od minulosti a tvoříte si úžasnou budoucnost – pokud si to zvolíte. Jestliže se nerozhodnete pro vyšší frekvence svého potenciálu, stane se minulost vaším prokletím a budete žít v budoucnosti, která za žití nestojí.“ Frephios

Název: Arkturiáni, strážci mléčné dráhy (originální název neuveden)

Autor: Tom Kenyon, Judi Sion

Překladatel: Lenka Heczková

Žánr: beletrie, ezoterika, sci-fi

Nakladatelství: Anch Books

Počet stran: 285

Hodnocení: 80 %