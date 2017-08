Nakladatelství Brána vydalo faktografickou knihu o Heleně Vondráčkové

V červnovém týdnu, kdy zpěvačka Helena Vondráčková oslavila životní jubileum, se na pultech nejen českých, ale i slovenských knihkupectví objevila výpravná kniha s názvem Helena v proudu času, která mapuje bohatou uměleckou dráhu zpěvačky. Výpravnou publikaci, jejímž autorem je Robert Rohál, vydalo Nakladatelství Brána.

Když v roce 1964, tedy rok před maturitou, vyhrála Helena Vondráčková (*24. 6. 1947) v pražské Lucerně soutěž Hledáme nové zpěváky a krátce nato natočila svůj první hit – Červená řeka, který téměř zlidověl, nikdo nemohl tušit, jak úspěšná zpěvačka se začíná rodit. Její pěvecká kariéra začala v roce 1965 v pražském divadle Rokoko, v letech 1968 - 1970 utvořila populární trio Golden Kids s Martou Kubišovou a Václavem Neckářem a od roku 1971 pak vystupuje sólově.



Jako naše první zpěvačka povýšila statické zpívání u mikrofonu na hodnotnou podívanou s tancem, stepem a hrou na klavír a conga. Objevila se v řadě filmů a muzikálů, je držitelkou mnoha prestižních cen. Zpívá v několika jazycích, vystupovala i v pařížské Olympii a v proslulé newyorské koncertní síni Carnegie Hall. Se svými úspěchy nejen v celé střední Evropě nebo v zemích Sovětského svazu, ale také v Jižní Americe, Japonsku, Kanadě a Austrálii se stala naší mezinárodně nejúspěšnější zpěvačkou.



To vše i mnohem více zachycuje třísetstránková faktografická publikace, v níž se čtenář dozví především o rozvoji zpěvaččina talentu a její impozantní kariéře. Chronologicky připomíná všechno, čím během pěti dekád své umělecké dráhy prošla - všechna osudová setkání i žánrové přelety, angažmá, festivaly, zahraniční turné, premiéry, filmy, desky, muzikály.



Mimo to jsou na stránky knihy vloženy recenze zahraničních i domácích hudebních kritiků nechybí ani dobové rozhovory či citace zainteresovaných. Autor zařadil také medailonky důležitých lidí v kariéře Heleny Vondráčkové jako Darka Vostřela, Josefa Vobruby, Jaromíra Vašty, Zdeňka Rytíře, Zdeňka Borovce, Bohuslava Ondráčka, Franka Towena, Luďka Švábenského, Vítězslava Hádla, Jiřího Korna, Hellmuta Sickela, Charlieho Blažka, bez nichž by se pěvecká dráha zpěvačky nemohla obejít nebo by určitě nebyla tak hvězdná. Publikaci zároveň obohacují předtím nepříliš frekventované fotografie z Helenina archivu, ale třeba i několik fotek Františka Jiráska.



K získání ještě úplnějšího přehledu o kariéře úspěšné zpěvačky přispívají krátké příspěvky a pohledy známých i méně známých osobností na „hlavní hrdinku“, které vznikly tzv. na zakázku. Jejich autory jsou například Karel Gott, textař Eduard Krečmar, tři kostýmní výtvarnice Marie Marková, Dagmar Březinová a Táňa Kovaříková, režisér Petr Soukup, Milan Lasica, Janis Sidovský, Jan Cimický, texař a zpěvák Vlady Gryc, redaktor, editor a moderátor Jiří Svoboda, Marika Gombitová, manažer pro Německo a textař Filip Albrecht, David Deyl, manažer, dramaturg a spisovatel Jan Adam a další.



S ohledem na výše uvedené se dá tedy říci, že kniha Helena – V proudu času by měla fanouškům a obdivovatelům Heleny Vondráčkové sloužit jako povinná četba pro rok 2017 a to i přesto, že mnozí mají svá školní léta zřejmě dávno za sebou.



Pokud totiž bezhlavě „neujíždí“ pouze na hitech typu Dlouhá noc, ale mají tuhle zpěvačku a samozřejmě i její písničky opravdu rádi a uznávají ji hlavně za to, co dokázala během dlouhých padesáti let, tak jim kniha z dílny Roberta Rohála přinese tolik zajímavých informací, až se jim z toho možná zatočí hlava.



Autorovi se podařilo velice přehledně zmapovat více než padesátiletou kariéru letošní jubilantky, kterou tak kniha výborně reprezentuje. Uplatnil přitom svoje znalosti a přehled, pomohl mu i vlastní domácí archiv, kterým hned tak někdo nedisponuje. Šel s kůží na trh s tématem o osobnosti široce veřejně známé, což zaslouží bezesporu obdiv.



Pokud se objeví hlasy, že tato kniha nezachycuje názory a pohledy tzv. z druhého břehu, tedy odpůrců a „kritiků“, těm nezbývá než vzkázat, že takové „informace“ spolehlivě najdou na stránkách bulváru…

Robert Rohál šel úplně jinou cestou, a právě proto stojí kniha Helena – V proudu času za přečtení!

O autorovi

Robert Rohál (*1959) je publicista, fotograf a autor řady knížek. Pochází z Holešova na Kroměřížsku. Po maturitě na ekonomické škole pracoval v kultuře a od roku 1990 jako redaktor a editor v tištěných médiích. Během let prošel několika redakcemi ve Zlíně, Praze i rodném Holešově. V roce 1998 mu vyšla první knížka o zpěvačce Heidi Janků, během dalších let jich napsal více než čtyřicet, některé pod pseudonymem. Většinou píše o osobnostech ze světa populární hudby či filmu, muzikálu a divadla. Vedle psaní je jeho velkým koníčkem nejen historie domácí pop music, ale také fotografování. Zabývá se černobílou fotografií, kterou za posledních deset let prezentoval na řadě výstav nejen v Česku.





Název: Helena – V proudu času

Autor: Robert Rohál

Nakladatelství: Brána

Rok vydání: 2017

Počet stran: 299

Hodnocení: 95%