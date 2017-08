Wendy Kennedy, Tom Kenyon: Velký experiment

Červí díry existují? Jak je doopravdy silná naše vůle? Jsme opravdu šlechtitelským pokusem mimozemských civilizací? No, připravte si k této knize velkou zvědavost a sem tam ochotu něco odložit stranou, abyste se k tomu možná po přečtení dalších stránek zase vrátili. Autoři mají s tímto typem knih a informací bohaté zkušenosti a Velký experiment mi přijde jako velmi ucelená publikace, ve které je výtah toho nejlepšího. Velký experiment je knihou o velkém experimentu vnějším (kdoví, odkud vlastně pocházíme), i vnitřním (doslova lexikon našich vnitřních dovedností, intuice, vůle – který naplno nevyužíváme).

Po této knize už slovo „experiment“ nevnímám jako pokus s nejistým výsledkem, ale jako cílené a řízené a důmyslně propracované testování teoretických poznatků v praxi.

Je to kniha „na podruhé“

Zrovna toto je jedna z knih, které si musíte napoprvé přečíst tak nějak načisto a nechat ji chvíli odležet. Týden, dva… měsíc, rok, deset let. Zejména na ten dojem za deset let, kdy už se ukáže, kolik toho zde řečeného byla fikce a kolik se doopravdy potvrdilo v převratných objevech, si ráda počkám. Je to prostě kniha druhého čtení, na což myslím upozorňují autoři už na začátku s tím, že doporučují čtenářům udělat si v sobě nějakou „fiktivní schránku“, do které budou průběžně odkládat věci, které se jim nezdají, nelíbí, nesouhlasí s nimi, nedávají jim smysl. Prostě si knihu rozdělit na to, co je možné, a na to, co je sci-fi.



Při druhém čtení, nebo už v průběhu toho prvního, můžete začít brát zkoumavě do ruky to, co bylo do fiktivní schránky odloženo a zkoumat znovu, jestli na tom není opravdu kus pravdy.

První, co mne zarazilo, byla část o hubnutí – protože ta mi přijde velmi logická, ale málokoho napadne… Podívejme se na ukázku:

„Pokud tedy nejste prozatím citově připraveni na to, abyste se od jistých témat osvobodili, může být pro vás – i přes vaše nejlepší úmysly – velmi těžké začít se stravovat zdravě. Máte-li nižší hmotnost, máte rovněž mnohem intenzivnější kontakt se svým tělem i emocemi; jestliže však nejste na určité emoce připraveni, pak pravděpodobně nedovolíte svému fyzickému tělu, aby zhublo, neboť se s nimi prostě nechcete vypořádat!

V takových případech jde o to všimnout si toho, co se děje na emoční úrovni. Nemusí se to týkat jídla ani stravovacích návyků. Může jít o cokoliv jiného: o vaše vztahy, o to, jak vnímáte sebe samé i to, co ve svém životě děláte. Tyhle věci nelze oddělit. A to je další velmi důležitý bod, kterým vám chceme předat…

…Jakmile jste připraveni posunout se dále a zbavit se nějakého emocionálního tématu, začnete se intuitivně i zdravěji stravovat. Budete jíst zdravější jídla, protože se ve vaší mysli nebo emočním vzorci něco změnilo. Vaše tělo se začne zbavovat toho, čeho se doposud drželo, a tím se zvýší frekvence jeho buněk. V případě, že to provádíte na podvědomé úrovni, existuje ve vás část, která vám řekne: Víš co? Jsem připravený se pohnout dopředu.

Začnete jíst menší porce jídla a stravovat se zdravěji. A hádejte, co se stane? Vaše emoce začnou vyplouvat na povrch, takže se s nimi můžeme postupně vypořádat… drží-li se ve vašem energetickém poli negativní emoce nebo je vaše tělo zatíženo toxiny, vibrujete na mnohem nižší úrovni.“



Náš potenciál je obrovský, ale…

A začnu tím ale. Jsme přízemní bytosti, jsme zatíženi gravitací, tíhou pozemského žití, tíhou života, který je obrovským darem, ale je velmi těžké tu jaksi konat dobro, docházet do stavu laskavosti a milosti a míru. Přesto – zdá se i přes všechno to, co se na světě nyní děje – je právě to naším úkolem. A k tomu všemu pochopení vede mnoho kapitol, které zaujmou úplně každého. O čakrách, o červích dírách, o Atlantidě, o změně vibrací, síle vůle, najdete tu různá cvičení, takže rovnou budete moci své pocity na těle vyzkoušet, naučíte se dívat se na svět a svůj život z mnoharozměrného úhlu pohledu.

A znovu končím u zvědavé myšlenky, jak asi tahle kniha bude působit na čtenáře za deset, dvacet let? Sci-fi, nebo nadčasová kniha, která půjde z ruky do ruky?



O autorech:

Wendy Kennedy – channelingu se věnuje přes patnáct let a pracuje s bytostmi z nejrůznějších hvězdných systémů i dimenzí. Na počátku devadesátých let začala mít vize, kterým jako většina lidí nerozuměla, ale jež ji inspirovaly. Začala je zkoumat a dostala se právě k channelingu. Ve skutečnosti netušila, co to je, a ani neznala nikoho, kdo by se této disciplíně věnoval. Pouze věděla, že se má channelingu věnovat.

Jedním z nejdůležitějších zdrojů se pro nni stali Plejáďané z deváté dimenze – Wendy skrze komunikaci s nimi pokračuje v rozšiřování řady jejich lekcí. Dnes vede channeling pro klienty na celém světě a pořádá soukromá i skupinová sezení.



Tom Kenyon – je jeden z nejuznávanějších léčitelů zvukem na světě. Několik desetiletí studoval vědomosti a zkušenosti z reinkarnací, sám se umí přesouvat mezi dimenzemi a stává se tak poslem informací. Zjišťuje, že spolu souvisí moudra buddhismu, egyptské vysoké magie, hinduismu, taoismu – to vše studuje s nesmírnou pečlivostí a o své poznatky se dělí nejen v knihách, ale i na workshopech a zvukových CD.

Název: Velký experiment (The Great Human Potential)

Autor: Wendy Kennedy a Tom Kenyon

Překlad: Lenka Heczková

Žánr: psychologie, esoterika

Nakladatelství: Anch Books

Rok vydání: 2016

Počet stran: 260

Hodnocení: 80 %

Odkaz na web: www.anch-books.eu