Chia semínka, hit poslední doby

Chia semínka jsou hit poslední doby. Ale jen velmi málo kuchařek se nějak výrazněji odklání od tradičních chia pudingů a sladkých dezertů. Autor této minikuchařky do toho ovšem na ten malý formát, šlápl opravdu ve velkém stylu. Kromě nějakých těch salátků, pudingů a raw receptů se nebojí chia semínka využít pro jejich fyzikální vlastnosti – schopnost tvořit gel. Tím skvěle nahradí vejce, jakékoliv pojivo do placek, karbanátků a co mne okouzlilo nejvíce, jsou recepty, které jsou zdánlivě úplně normální, ale chia semínka jsou jako třešnička na dortu. A že si je dáte i na lososovou polévku se zeleninou – to by mě asi prvoplánově nenapadlo.



Máte chuť?

Recept na šťavnatou, pikantní a bohatou polévku z lososa s chia semínky. Do té jsem se zamilovala na první prolistování!



Letní lososová polévka

1 pórek, 2 mrkve, 2 šalotky, 2 lžíce oleje, 750 ml zeleninového vývaru, kousek zázvoru, 200 g rajčatového protlaku, sůl a pepř, lžička pomletých semen koriandru, špetka muškátu, špetka skořice, 350 g filetu z lososa bez kůže, trocha limetkové šťávy, hrst nasekaného kopru, lžička chia semínek

Pórek a mrkev umyjeme a oškrábeme. Pórek nakrájíme na krátké tenké proužky. Mrkev nastrouháme najemno. Šalotku oloupeme a nakrájíme najemno.

V hrnci rozehřejeme olej a zeleninu na něm krátce osmahneme. Zalijeme vývarem. Zázvor oloupeme a nastrouháme do zeleniny.

Přimícháme rajčatový protlak, osolíme, opepříme a dochutíme zbylým kořením. Zeleninu vaříme na mírném plameni asi 10 minut.

Mezitím si opláchneme filety z lososa ve studené vodě, osušíme a nakrájíme na centimetrové kostičky. Přidáme do polévky a necháme 2 – 3 minuty dojít.

Nakonec vše dochutíme šťávou z limetky. Ozdobíme nasekaným koprem a chia semínky.





Víte, že… Vegetariáni a vegani si mohou na této polévce pochutnat i bez lososa.



Nápady se pohrnou samy!

Tady mne třeba velmi zaujala kombinace kopru a chia semínek. Když zrovna nemáte po ruce zeleninu a lososa, což třeba takovou kulajdu, ve které bude kromě kopru hrát hlavní roli také hispánská šalvěj? Proč ne? Výhoda této kuchařky je možná i v tom, že tu je receptů poměrně málo, takže máte větší chuť u každého nějakou dobu setrvat a popřemýšlet, jak celé to jídlo pojmout třeba úplně jinak. Vzít si jenom nějakou kombinaci, jako v tomto případě kopr a chia, a vymyslet něco zgruntu nového! Tomu se říká svěží vítr do kuchyně!



A chia semínka si vydobydou u vás své místo

Neměla jsem je zrovna v oblibě. Slizovité cosi, co chutná nejlépe hezky suché, něco jako svěží naklíčená pšenice, ale to bylo asi tak všechno. Jenže ono za vším stál nejspíše strach vyzkoušet něco nového a zkusit to vícekrát! Po vyzkoušení několika receptů z této kuchařky vím, že další sáček chia semínek si rozhodně pořídím a nebudu dělat jenom puding a sladké recepty. Nejvíce mne uchvátily právě ty slané – přidat chia do hamburgeru, do polévky nebo třeba do těsta na pizzu? Klass Koolman boří mýty o chia a používá je úplně všude!



Klass Koolman sestavil 36 receptů, kde hlavní roli hrají chia semínka. Semínka šalvěje hispánské, pochází původně ze Střední Ameriky. Postupem času tato pouštní rostlina s modrofialovými květy zdomácněla i v Austrálii. Semena znali už staří Aztékové a Mayové právě pod názvem „chia“, což v jejich jazyce znamená „síla“. Traduje se, že jedna lžíce semínek chia poskytne člověku dostatek živin na 24 hodin.



Chia semínka nevystavujeme vysokým teplotám, které by ničily jejich cenné látky. Najdete tu základní recept na CHIA GEL, který skvěle nahrazuje vejce! Chia semínka vydrží až rok při skladování na suchém místě, aniž by utrpěla jejich kvalita nějakou újmu.





36x Chia (36x Susses Leben)

Autor: Klass Koolman

Žánr: vaření, kuchařka

Nakladatelství: Synergie Publishing SE

Rok vydání: 2017

Počet stran: 40

Hodnocení: 99 %

Zdroj foto: Synergie, Renata Petříčková

www.synergiepublishing.com