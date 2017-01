Jasná mysl za tři týdny

Knihu jsem napsal pro takové lidi, jako je moje přítelkyně Jane. Obecně se považuje za šťastného člověka, ale nechápe, proč je neustále tak náladová. Napsal jsem ji také pro pacientku, kterou jsem nedávno léčil. Neustále ji svíral stres, ale neměla čas na to, aby si vzala volno na meditaci. Zároveň postrádala finanční rezervu, která by jí umožnila odejít ze zaměstnání. V úvodu knihy Jasná mysl to píše autor Dr. Mike Dow.

Kniha je návodem, jak za tři týdny získat zpět svou pozornost, paměť a radost ze života. „Od okamžiku, kdy zítra ráno vstanete z postele, uděláte postupně spoustu zdánlivě bezvýznamných rozhodnutí. Tyto drobné volby mají v čase a prostoru různé následky. Ovlivní vaše tělo, způsob, jakým přemýšlíte, jak cítíte a jak se chováte, vztahy, kterých se účastníte, i stopu, kterou v tomto světě zanecháte,“ píše autor. Nabízí rady z různých oblastí: týkají se jídla a nálady, „zamlžení“ mozku i všiváků, kteří mu škodí… Varuje před nadužíváním léků, doporučuje zdravé koktejly, které vám zbystří mozek a zlepší náladu. Třeba koktejl s ořechy a banány nebo kondiční „panák“ s mletou kurkumou a černým pepřem.

Testy na procvičení mozku

Autor radí, co máte den po dni po tři týdny dělat, rozebírá jednotlivé potraviny, věnuje se duchovnu, nabízí testy na procvičení mozku. „Díky doktoru Mikeovi můžeme snadno porozumět chemickým procesům v mozku a naučit se je ovlivňovat. Tuto knihu si musejí přečíst všichni ti, kdo se chtějí zbavit potíží se špatným fungováním mozku a uniknout emoční houpačce způsobené chemickou nerovnováhou v mozku. Když se budete řídit autorovým 21denním plánem, získáte více energie a radosti ze života,“ uvádí autorka knihy The Pennintgon Plan Andrea Penningtonová.

Dvanáct hodin s hlavními médii…

V knize lze nalézt jak obecné povídání, tak konkrétní rady. Třeba takové, jak nahradit sladkosti – jogurt s příměsí ovoce lze vyměnit za obyčejný řecký jogurt, místo zákusku je možné dát si bio řecký jogurt s ekologickými borůvkami a stévií. Autor také třeba varuje před sedavým životním stylem. „Víc než pět hodin je už pořádně dlouhá doba na povalování na gauči. Co se však stane, když k tomu přidáme ještě všechen čas, který věnujeme prohlížení internetu na svých iPhonech, sledování YouTube na tabletech nebo nákupu bot on-line na notebooku? A jak se projeví, když se zabýváme dvěma nebo více zdroji médií současně?… Výzkum z roku 2013 ukázal, že průměrný Američan tráví šokujících 12 hodin a 5 minut denně s hlavními médii, která zahrnují televizi, internet, telefon, rádio a časopisy nebo noviny,“ píše mimo jiné.

Název knihy: Jasná mysl

Autor: Dr. Mike Dow

