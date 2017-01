Wolf-Dieter Storl: Zahrada jako mikrokosmos

Zahrada je místem nesmírného poznání. Nesmírného, a také vesmírného. Úvod knihy vás vtáhne do hermeticky pojatého povídání o životě. Alchymie, staré znalosti našich předků, nauka o živlech i jednotlivých rostlinách a principech se tu snoubí s filozofickým zkoumáním již pevně daných poznatků z historie. No a na své si potom přijdou i ryzí praktici, protože tato kniha je kromě úchvatného čtení pro duši také praktická zahradnická příručka. Ba co příručka – encyklopedie. A najednou to všechno dává celistvý holistický smysl.

Kniha, která poprvé spatřila světlo světa v roce 1979, a v dalším, rozšířeném vydání vychází také u nás!

Představivost je základem úspěchu

Občas člověka napadne, že takový pohled na prosperující zahradu je jedno velké mystérium přírody. Občas člověka napadne, že dnešní drancující zemědělství je pravý opak. Tento rozpor budete s každou stránkou vnímat víc a víc. Vzájemné souznění na zahradě je totiž dáno i díky plevelům, živočichům, i těm, které považujeme za škůdce. Autor tvrdí, že imaginární způsob myšlení vystihuje zahradu, i svět jako takový, mnohem lépe než čistý materialismus.

„Zahradník, jenž uvažuje pouze materialisticky, je v pokušení zacházet s půdou, rostlinami či zvířaty jako se strojem nebo mechanismem, jimiž nejsou, nebo má nutkání používat k analýze organismu zahrady nebo farmy abstraktní chemické koncepce (NPK), aplikovat na živé organismy abstraktní modely jako poměr palivo-energie, vstup-výstup atd. To je nutně zavádějící, neboť to nepostihuje jejich pravou přirozenost. Živé procesy musí být pochopeny živým myšlením. Pro biodynamické zahradničení jsou nezbytné živé imaginativní obrazy, ale musí být správné a odpovídat jevům. Musí nabídnout jasnější koncepci reality.“

Jenomže ono má všechno své rytmy…

„Vše živé se vyznačuje rytmem a pulsem. Smrt je zastavení rytmu. Rytmy živých rostlinných a živočišných organismů jsou buď sladěné s kosmickými rytmy, nebo je obměňují. Všechny tyto živoucí pulsace, ať už to jsou cirkadiánní, měsíční, roční, čtyřleté, osmileté, devítileté nebo jiné cykly, mají nějaký kosmický protějšek. U rostlin a nižších živočichů jsou tyto rytmy zjevně sladěné s vesmírnými jevy, kdežto u vyšších živočichů jsou zastřeny tím, že zvnitřněné rytmy a impulsy jsou zajišťovány vnitřním kosmem vnitřních orgánů a endokrinním systémem.“

Celistvý až posvátně pokorný pohled na vnitřní život zahrady, který se potom projevuje životem vnějším, je tím, co vás převede přes prvotně možná těžké pasáže prvních kapitol. Ale jsou nutné pro pochopení, pro naladění, ve kterém teprve budete schopni odvodit i sami to, co autor uvádí v druhé polovině knihy, která je už více praktickým návodem k zahradničení. K pochopení potřeb zahrady. A k pochopení toho, jak si taková zahrada o rozloze 500 metrů čtverečných může stát soběstačnou k uživení rodiny.

A naučí vás milovat život!

Jsem si jistá, že tato kniha zanechá v každém čtenáři úplně jiný dojem, ale některé možná budou společné. Když se člověk lépe ponoří do života jako takového, uvidí jeho krásu. Stejně jako si zahradník představuje to, co vypěstuje, na jaře s tou představou sází semínka, se stejným napětím a vzrušením máme přistupovat i ke svému životu. Vtipné bylo, že Wolf-Dieter Storl píše, že začátečníci všechno sázejí moc hustě! Jaká pravda! A čas od času se v knize více čí méně důrazně objevuje zásadní poznatek – nedělejte nic zbrkle… K žádné teorii (která je jen unáhlenou myšlenkou, kterou honem honem chceme něco uzavřít), která by byla opravdu dobrá, nepřišel nikdo náhle a bez čekání. Dejte si čas na sbírání poznatků, vjemů a především čas na to, až se vám všechno složí v jeden obraz.

A faktem je, že takový obraz zahrady a péče o rostliny, zkoumání smyslu plevelných rostlin i zdánlivých škůdců, je pro vnitřní moudrost člověka tím nejlepším učitelem.

Hodnocení je stoprocentní!

Sto procent tato kniha nemá náhodou, ani z čirého nadšení či impulzu náhlého opojení čtenářovou duší. Ano, možná to jedno nebo dvě procenta bych mohla dát dolů, protože je tu velké množství cizích slov a kdyby kniha byla napsána trošku lidštěji, možná by oslovila, či spíše neodradila tolik čtenářů, kterým se nechce prokousávat slovy jako „holistický, hermetismus“ a množství odborných názvů. Ale když se do toho dáte, zjistíte, že to stojí za to. Pocit osvěžení a pochopení z této knihy činí doslova požitek nepopsatelného duchovního charakteru. A množství informací, pečlivost, se kterou byla kniha napsána, rozsáhlost jejího tématu i textu – to všechno z ní činí jedno z nejkrásnějších a nejkomplexnějších děl, co jsem kdy četla!

Biodynamické zemědělství i příprava jídel, přístup k rostlinám, k sobě samým – najednou všechno vidíte ve zcela jiných než konvenčních souvislostech.

O autorovi:

Wolf-Dieter Storl (1942) se narodil v Sasku. Jeho babička pocházela z Krušných hor a sbírání bylin mělo v jejich rodině dlouhou tradici. U amerických Indiánů se naučil, jak komunikovat s rostlinami. „Čejeni nemluví o rostlinách, ale s rostlinami,“ říká dnes jeden z vůdčích expertů v oboru etnobotaniky, nazývaný „šaman rostlin“.

Wolf-Dieter Storl absolvoval Kent State Univerzity v Ohiu, působil jako hostující docent ve Vídni a získal doktorát na univerzitě v Bernu. Podnikl studijní cesty do různých zemí světa a přednášel na mnoha univerzitách v USA a Evropě. Je autorem několika knih o léčivých a magických rostlinách, rostlinných božstvech a rostlinách Keltů. Od roku 1988 žije s rodinou na samotě v horách v jižním Německu.

Název: Zahrada jako mikrokosmos ( by Culture and Horticulture: a philosophy of gardening, Bio-Dynamic Press, San Francisco, CA, 1979, 2000)

Překlad: Miloslav Korbelík

Autor: Wolf-Dieter Storl

Žánr: hermetika, filozofie, zahradnictví, astrologie, psychologie, zemědělství

Nakladatelství: Eminent

Rok vydání: 2016

Počet stran: 331

Hodnocení: 100 %

Odkaz na web: www.eminent.cz

Zdroj foto: https://www.knihydobrovsky.cz/zahrada-jako-mikrokosmos-53565