89. ročník Academy Awards, aneb předávání Oskarů 2017

I letošní ročník předávání Oskarových cen byl plný velkých jmen a také snímků. Slavnostní vyhlášení výsledků bylo prvně vysíláno v rádiu v roce 1930 a v televizi poprvé v roce 1953. Nyní je k vidění živě ve více než 200 zemích a je možné jej sledovat také online. Ceremonie Academy Awards je nejstarší zábavní slavnostního předávání cen. Jeho ekvivalenty - Emmy Awards pro televizi, Tony Awards pro divadlo, a Grammy pro hudbu a nahrávky - jsou koncipovány podle Oscarů.

Na ocenění za Nejlepší snímek byly v letošním ročníku nominovány filmy Příchozí (Arrival), Fences, Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny, Za každou cenu (Hell or high water), Skrytá čísla (Hidden figures), La la land, Lion, Místo u moře (Manchester by the sea) a Moonlight. Vítězným snímkem se nakonec stal film Moonlight. „Nadčasový příběh dospívání a hledání sebe sama je zasazený do drsných kulis okrajových čtvrtí Miami. Mladý Chiron (Ashton Sanders) bojuje o svoje místo v prostředí, ve kterém často rozhoduje právo silnějšího, zatímco jeho vnitřní svět se plní láskou, bolestí i touhou. Moonlight zachycuje univerzální témata přátelství a sexuální identity ve třech životních etapách od dětství až po dospělost. Je zároveň portrétem mladého člověka, současných amerických předměstí i nepostřehnutelných sil, které formují lidské životy.“

V kategorii Herec v hlavní roli byli nominováni: Casey Affleck (za snímek Manchester by the sea), Andrew Garfield (za Hacksaw Ridge), Ryan Gosling (za La la land), Viggo Mortensen (za Captain Fantastic) a Denzel Washington (za roli ve snímku Fences). V této kategorii nakonec zvítězil Casey Affleck – mladší bratr Bena Afflecka, který se zatím moc neprosadil. Ve filmu účinkuje již od poloviny 90. let, kdy debutoval se svou rolí v sarkastické černé komedii, podle románu Joyce Maynardové – Zemřít pro. Zahrál si také po boku svého bratra v psychologickém dramatu Dobrý Will Hunting a nebo v hořké komedii 200 cigaret. Spolu s Jayem Lacopem také napsal a sám režíroval sérii krátkých filmů.

V ženské roli v kategorii Herečka v hlavní roli byly nominovány méně známé herečky i hvězdy světového formátu. Isabelle Huppert (za snímek Elle), Ruth Negga (za Loving), Natalie Portman (za roli ve filmu Jackie), Emma Stone (za La la land) a Meryl Streep (za roli ve snímku Božská Florence). Cenu za tuto kategorii nakonec obhájila Emma Stone – mladá americká herečka, jejíž debut se uskutečnil až v roce 2007 ve snímku Superbad se od té objevila v nejednom úspěšném snímku. Za roli v teenagerské komedii Pana nebo orel byla nominována na Zlatý glóbus v kategorii Nejlepší herečka v komedii nebo muzikálu. Proslavila se však hlavně rolí Gwen Stacy ve filmu Amazing Spider-Man. Ve snímku La la land si zahrála jednu z hlavních rolí, díky níž získala i sošku Oskara.

V kategorii Animovaného celovečerního filmu bylo možno vidět: Kubo a kouzelný meč (Kubo and the two strings), Moana, Můj život cukety (My life as a Zucchini), Červená želva (The red turtle) a Zootropolis: Město zvířat (Zootopia). V této kategorii nakonec úspěšně zvítězil snímek Zootopia. „Moderní metropole zvířat Zootropolis je město jako žádné jiné. Jen v Zootropoli najdete luxusní čtvrti jako Sousedství Sahara nebo záhadný Tundrov. Je to velkolepé velkoměsto, ve kterém žijí pospolu zvířata ze všech koutů světa. Je to metropole, kde můžete být kýmkoli bez ohledu na to, zda jste obří slon nebo malá myška. Když však do města dorazí optimistická strážnice Judy Hopkavá zjistí, že být prvním králíkem v policejním sboru velkých a drsných zvířat není žádná legrace. A protože chce všem dokázat, že na to má, skočí po první příležitosti řešit náročný a záhadný případ, i když to znamená vzít do party upovídaného a všemi mastmi mazaného lišáka Nika Wilda.“

Za kategorii Kinematografie byly nominovány velice různorodé snímky, mezi než patřily: Příchozí (Arrival), La la land, Lion, Moonlight a snímek Silence. V této kategorii se na první příčce umístil snímek La la land „Moderní pojetí klasického hollywoodského milostného románu umocněného skvělými písničkami doprovázenými velkolepými tanečními čísly líčí vášnivý milostný vztah od něžného vzrušení rozvíjející se lásky až po trpké zklamání z velkých ambicí.“ Tento snímek získal dále ocenění v kategoriích Režie, ale také Hudba (v celém filmu), či Soundtrack.

Každoročně se na cenách Academy Awards vyhlašuje mnoho kategorií a proto za finální kategorii uvádím Design kostýmů. V této kategorii byly nominovány snímky: Spojenci (Allied), Fantastická zvířata a kde je najít (Fantastic Beasts and where to find them), Božská Florence (Florence Foster Jenkins), Jackie a La la land. Za vítězný snímek s nejlepšími kostýmy byl nezávislou porotou zvolen film Fantastická zvířata a kde je najít. „Newt Scamander přichází do New Yorku se svým záhadným kufříkem, ve kterém se nachází obrovská sbírka vzácných magických tvorů z jeho cest kolem světa. Co se může stát, když se nadaný britský kouzelník vydá do Ameriky a jeho zvířata (některá i trochu nebezpečná) uniknou z kufříku?“

Samozřejmě ani takovéto velké akci se nevyhnul menší přešlap. V kategorii Nejlepší snímek byl mylně vyhlášen film La la land. Děkovná řeč musela být přerušena a s upřesněním „Nejedná se o vtip“ byl znovu a tentokráte už správně vyhlášen snímek Moonlight. Režisér a hlavní představitelé snímku La la land tento omyl ovšem přijali s noblesou a osobně předali Oskara právoplatným vítězům.

I tento ročník přinesl mnoho filmů, které stojí za to zhlédnout. Dále také představil a ocenil mladé herce, režiséry i práci celého štábu – kostymérů, maskérů a dalších. Teď již můžeme jen s napětím očekávat, jaké Oskarové nominace přinese rok 2017.