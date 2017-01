NPÚ: Hrady a zámky navštívilo přes 5,6 milionů návštěvníků

Památky ve správě Národního památkového ústavu navštívilo v uplynulém roce více než 5,6 milionů návštěvníků. Potvrdila se tak rekordní sezona, která překonala podzimní odhady. S rostoucím zájmem o památky vzrostly i výnosy. NPÚ utržil přes půl miliardy korun, které chce vrátit do obnovy památek a zlepšování návštěvnického zázemí. V roce 2016 se uskutečnila i řada významných obnov, které budou v příštích letech pokračovat.

Nejvíce návštěvníků přicházelo na památky od května do září, jen v červenci a srpnu to ale bylo přes 2,3 miliony návštěv. Ani zvýšený zájem o památky o Vánocích již nedokázal zamíchat pořadím jejich návštěvnosti. Tu nejvyšší z více než stovky hradů, zámků a dalších památkových objektů ve správě NPÚ zaznamenal státní hrad a zámek v Českém Krumlově. Následuje zámek Lednice a první trojici uzavírá jihočeská Hluboká. Tradičně vysoká návštěvnost Českého Krumlova a Lednice odrážejí zájem domácích i zahraničních návštěvníků o památky zapsané na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, nicméně v sezoně 2016 zaznamenala vyšší návštěvnost naprostá většina památkových objektů, které Národní památkový ústav spravuje, a to včetně těch méně známých.



Na vysoké návštěvnosti se podílela řada akcí spojených zejména s výročím narození Karla IV., které jsme ale pojali šířeji, jako připomínku působení Lucemburků v našich zemích. NPÚ se v roce 2016 připojil také ke Dni památek, Víkendu otevřených zahrad, Noci kostelů či ke Dnům evropského dědictví. Vyšší atraktivitu památek pak dokresluje například ocenění obnoveného Hospitalu Kuks titulem Stavba roku 2016 či úspěch v soutěži DestinaCZe 2016, vyhlašované agenturou CzechTourism, kdy se Květná zahrada v Kroměříži, památka UNESCO, v kategorii Kudy z nudy – zážitek pro celou rodinu stala vítězem soutěže.