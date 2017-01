Nekonečná soutěž UNES&CO pokračuje i letos

Nezisková organizace České dědictví UNESCO uzavřela na konci loňského roku již čtvrtý ročník nekonečné soutěže UNES&CO. Ze všech VIP členů bude vylosováno 20 výherců, kteří obdrží hodnotné ceny.

Pro členství ve VIP klubu stačilo zaslat či vložit do systému vyplněnou hrací kartu s minimálně třemi razítky našich měst, kde se nachází památka UNESCO. Odměnou bylo zaslání klubového odznaku, získání 10% slevy v e-shopu a zařazení do losování o víkendové pobyty, volné vstupy do památkových objektů, na kulturní akce a další zajímavé ceny.

Předání cen za rok 2016 se uskuteční na veletrhu Holiday World 18. února 2017.

Pravidla soutěže jsou stejná jako v uplynulých letech. Stačí nasbírat minimálně tři razítka z různých měst, kde se nachází památka UNESCO a zaslat ji pořadatelům

Památky UNESCO v České republice: Brno; Český Krumlov; Holašovice; Kroměříž; Kutná Hora; Lednicko-valtický areál; Litomyšl; Olomouc; Praha; Telč; Třebíč; Žďár nad Sázavou.