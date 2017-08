Národní filmový archiv se představuje

Národní filmový archiv (dále NFA), jemuž lze zazlívat jedině to, že dosud nenakutal dějiny národní kinematografie, což se pravidelně děje nejen u našich sousedů (a na Slovensku už v druhém rozšířeném pojednání), vedle přehledných katalogů filmové tvorby pravidelně vydává převážně řekněme dílčí příspěvky, byť mnohdy mimořádně zajímavé podnětně – třeba o poválečném fungování cenzury. Stejně cenné jsou i sborníky, které v posledních letech pravidelně vycházely u příležitosti digitalizace významných děl (připomenu Všechny dobré rodáky, Hoří, má panenko, Staré pověsti české nebo Tři oříšky pro Popelku).

Jenže digitalizovaných titulů přibývá, takže NFA se rozhodl, že tentokrát každému z filmů věnuje nikoli monografický svazek, nýbrž povětšinou jednu studii soustředěnou na některý z význačných rysů daného díla – a tyto studie shrne do jedné publikace. Kniha nazvanázahrnuje 19 textů, které se vztahují k široké škále dnes již klasických filmů, znovu zpřístupněných do kin. Zařazené snímky se vyznačují časovým rozptylem od „němých“ 20. let až k éře normalizace, nalezneme filmy výsostně umělecké i ty, které v první řadě chtěly (a dařilo se jim to) pobavit diváky. Do první skupiny určitě náleží, druhé skupině určitě vévodíspolečně s parodií. Nejvíce pozornosti – celkem tři příspěvky - ovšem přitáhla „vesmírná“ sci-fi Ikarie XB 1, dnes již vcelku právem pozapomenutá.



Texty, sepsané nejen zaměstnanci NFA, ale v několika případech i cizozemci, si ve více než čtyřsetstránkové publikaci všímají jak rozličných aspektů digitalizace, a to technických i uměleckých, tak přehodnocení významu a vyznění digitalizovaných titulů. Rozebírají však také zákulisní záležitosti, když popisují často složité okolnosti vzniku toho či onoho díla včetně následných ohlasů. Také zařazují zkoumané filmy do dobového kontextu, z něhož zpravidla nějakým způsobem vyčnívají, například u Švejka se dočteme, kam všude jako filmová postava pronikl (např. za druhé světové války do Sovětského svazu i do Anglie). Na rozdíl od Haškova pojetí se „nový“ Švejk aktivně zapojuje do války a vyhraňuje se jako bojovník proti nacismu, pročež jsou tyto filmy označeny za „tendenční“.



Nechybějí ani zamyšlení řekněme teoretizující či zastřešující určitý fenomén (například, jak se v 50. letech prosazoval barevný materiál či jak se zaváděl širokoúhlý formát. Každý z příspěvků provázejí fotografie z filmů – nejedná se přitom o běžné fotosky, reprodukují se tu obrázky přímo z filmového pásu, které tedy doopravdy zachycují dění ve filmu.



Studie si povětšinou činí nárok být uznány za špičkově vědecké, svá tvrzení provázejí množstvím „podčarových“ citačních odkazů a vysvětlujících poznámek. Jenže to povětšinou vede ke snížené řekněme uživatelské vstřícnosti: občas se nemohu zbavit dojmu určité (sebe)exhibice a touhy oslnit i za cenu klopotné čtivosti.



Drobné nedostatky se tu a tam mihnou. Nejpozorněji jsem pročetl pojednání o Švejkovi a zjistil, že se tam třeba nesjednotily přepisy cizích jmen a názvů – například u ruštiny nalézám jak českou, tak anglickou transkripci, přičemž anglická verze ruského názvu jedné knihy - jmenovitě katalogu v Sovětském svazu zakázaných filmů - ve mně zanechává podezření, že ji autorka studie vůbec neměla v ruce, protože nalezneme nepřesnosti v názvech i hereckém obsazení. Jeden z ruských „švejkovských“ filmů se nazývá jinak, než je uvedeno, Švejka představuje jiný herec apod.



Druhou knihou, kterou NFA vydal, je Generace normalizace. Skládá se ze třinácti rozsáhlých rozhovorů s tvůrci, až na výjimky nijak výjimečnými či mimořádnými, obdařenými spíše průměrným, nikam nevybočujícím, ale přesto se leckdy obtížně prosazujícím talentem, kteří do české kinematografie vstupovali počátkem 70. let – poté, co v relativně svobodném a myšlenkově podnětném předchozím období vystudovali FAMU. Rozhovory vycházejí z podkladů pro tzv. orální historii, místy byly kráceny. Povětšinou jsou více či méně ponechány ve výchozím znění, jen ve dvou případech došlo k výraznému autorskému přepracování.



Cenná jsou zde osobní svědectví, které dokládají situaci vládnoucí tehdy na Barrandově, dovíme se o zákulisí filmové tvorby, o zápolení s podezíravým ideologickým dohledem. Výpovědi, jen letmo přerušované orientačními dotazy, zachycují celou profesní dráhu zpovídaného, někdy se vracejí i do dětských let, dotýkají se soukromí, ozřejmují, co vše ovlivnilo názory a postoje. Oceňuji, že zpovídaní tvůrci se vyslovují i k jednotlivým lidem ve svém okolí, ať již jejich kariéru ovlivnili jakkoli. Všechny spojuje jistá rezistence vůči komunistickému režimu: aniž by nějak výrazně rebelovali, přece jen odmítali stát se jeho hlasnou troubou, k čemuž se propůjčili někteří jejich vrstevníci, kteří ovšem zastoupeni nejsou.



Nalezneme tu jména známější i méně známá: Edgara Dutku, spojeného především s animovaným filmem, dokumentaristku Angeliku Hanauerovou, scenáristy Petra Markova, Karla Steigerwalda či Jiřího Justa, samozřejmě též režiséry. Vedle Vladimíra Kavčiaka to jsou Moris Issa, Rudolf Růžička a hlavně skromný, až jakoby neprůbojný Vladimír Drha. Osudy měl zvlášť trnité: jeho debut v povídkovém filmu Návštěvy (1970) se nedochoval, protože všechen natočený materiál byl nejspíš zničen, a na další příležitost musel čekat celé desetiletí. Zaujal průhledem do mentality a chování dospívající mládeže Dneska přišel nový kluk, ale poté se uplatňoval hlavně v televizi. Nedávno – po těžké a dlouho trvající chorobě - zemřel…



Generace normalizace. Ztracená naděje českého filmu?

Připravily Tereza Czesany-Dvořáková a Marie Barešová

Vydal Národní filmový archiv, Praha 2017. 256 stran

Hodnocení: 90 %

Lucie Česálková (ed.): Zpět k českému filmu: Politika, estetika, žánry a techniky

Vydal Národní filmový archiv, Praha 2017. 435 stran

Hodnocení: 90 %

