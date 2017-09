V Altánu Klamovka můžete vidět originální plyšovou Zlatou sochu

Zlatá socha. Takový název nese výstava Andrey Lédlové, kterou si můžete prohlédnout až do 23. září (vždy ve středu a v sobotu od 14 do 17 hodin) v Altánu Klamovka, Praha 5. Na ten den je nachystán i doprovodný program – od 14 do 16 hodin výtvarná dílna pro děti a komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

Tvorba Andrey Lédlové, která je absolventkou Akademie výtvarných umění, kde studovala u Jiřího Petrboka, je spojena s výraznými výrazovými prostředky. V Altánu Klamovka je vystaveno jedno velké dílo, které je sestaveno z 33 plyšových příšer, které autorka ušila před čtyřmi roky. Od té doby je využívá pro budování hmoty, a to buď právě do podoby jedné velké příšery nebo sloupu a teprve poté je převádí do kresby. Kresbu je v Altánu Palmovka také možné vidět.

„Práce z trojrozměrného do dvojrozměrného prostoru je zde důležitým momentem pro případnou interpretaci jejího díla. V Altánu tento princip dovádí zatím nejdál. Použije sochu, kterou modelovala podle předlohy plyšáka a podle ní vytvoří opět plyšovou sochu a její kresbu. Na pozadí toho procesu je jistý příběh jednoho objektu, který se neustále stává předlohou pro další možné výtvarné uchopení,“ uvádí kurátorka výstavy Lenka Sýkorová.

Foto: autorka