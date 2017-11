Severský filmový podzim – Ptáci nad průlivem

I v pátek 10. listopadu jsem vyrazila na film v rámci festivalu Severský filmový podzim do pražského kina Lucerna. Tentokrát padl výběr na válečné drama Ptáci nad průlivem, který přibližuje osudy dánských Židů a pokusy o jejich záchranu před běsnícími nacisty.

Jak už vzpomínal při zahájení festivalu velvyslanec Dánského království Ole Frijs-Madsen, Češi a Dánové mají něco společného – zmiňoval především humor. Ale z historie můžeme také připomenout, že v obou zemích bojovali židovští občané za svou záchranu, aby nemuseli čelit děsivému životu v koncentračním táboře, který bohužel pro většinu příchozích znamenal smrt.

A tak jako Češi mají mnoho látky ke zpracování této hrůzné doby a česká kinematografie je plná silných filmů o osudech lidí z válečné vřavy (namátkou Protektor, Želary, Musíme si pomáhat, Tmavomodrý svět a mnoho dalších), v pátek jsme měli možnost zhlédnout film, který přibližuje pro nás spíše neznámou situaci v Dánsku.

Děj filmu Ptáci nad průlivem začíná v Kodani v roce 1943. Evropa je už plně zasažena válkou, transporty do koncentračních táborů jsou fungující mašinérií, Židé v Dánsku ale do této chvíle měli celkem klid. Bohužel se ale karta obrací a tak Arne Itkin (David Dencik), jazzový kytarista a jedna z hlavních postav filmu, musí svou ženu Miriam (Danica Curcic) a malého syna dostat do neutrálního Švédska.

Jak tušíte, není to tak jednoduché, rodina se musí potýkat s různými překážkami, ale do přístavu odkud se vyplouvá, se dostane. Přístav je plný ochotných lidí riskovat svůj život za záchranu svých spoluobčanů, jenže ne všichni se narodili proto, aby byli morálně na výši.

Někteří kapitáni lodí, kteří převážejí uprchlíky na švédskou stranu, berou vysoké úplatky a chudým nechtějí pomoci, nakonec se najde i takový, který se nebojí vyzradit tajné informace nacistům. Takže škodná nejsou jen Němci, ale i lidé z vlastních řad.

Arne a Sofie se ztrácí jeden druhému, pak se znovu shledávají, oba v sobě musí najít spoustu síly a umu, jak unikat před pronásledovateli a nevzdat to.

Film je plný napětí, ale také naděje, že se vše podaří zvládnout a všichni se dostanou do bezpečí. Dílo přibližuje osudy dánských Židů, kterých bylo v zemi přibližně sedm tisíc a válku přežilo téměř 95 % z nich. Přeprava ohrožených lidí se časem zlepšovala a i díky tomu může být Dánsko hrdé na to, jak situaci dokázalo zvládnout. Přesto, že projekci provázely problémy se zvukem, myslím, že všichni, kteří zůstali, byli rádi, že mohli tento příběh prostřednictvím filmu zažít. Pro mě se určitě film zařadil k těm nejlepším a nejpůsobivějším ze Severu. Film je možné zhlédnout také na projekcích v Brně nebo v Hradci Králové.

Poznámka na okraj: Novinářka Judita Matyášová vydala knihu Přátelství navzdory Hitlerovi, která se zabývá osudy českých dětí, které byly za války poslány do Dánska, kde našly místo k přežití na místních farmách.

Ptáci nad průlivem/Fuglene over sundet

Drama/Válečný

Dánsko, 2016, 95 min

Režie: Nicolo Donato

Scénář: Nicolo Donato, Per Daumiller

Kamera: Aske Foss

Hudba: Jesper Mechlenburg

Hrají: David Dencik, Danica Curcic, Jakob Cedergren, Nicolas Bro, Laura Bro, Morten Holst, Mikkel Boe Følsgaard, Marijana Jankovic, Lars Brygmann, Morten Suurballe, Signe Egholm Olsen, Kristian Høgh Jeppesen, Anders Heinrichsen, Elliott Crosset Hove, Ole Dupont, Morten Rose, Mads Riisom, Anders Mossling, Niki Topgaard

Hodnocení: 90 %

Foto: www.csfd.cz, www.imbd.com