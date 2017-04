Peníze vás otráví i napnou

Děj se rozbíhá: Jojco a Mirec - dva vulgární výrostci se ženou dodávkou vyloupit banku. Jsou nezkušení, ustrašení, nervózní a nejistí.

Milena a Petr – dvě hrdličky, které mají před svatbou. Nakupují ženichovi boty na ten slavnostní den. Jenže Milena náhle Petrovi oznamuje, že si ho nemůže vzít. Nemiluje ho.

Dan žije s matkou. Divák je vtažen do skromného obydlí a živobytí. Dan si našel práci jako ochranka v bance, kde za přepážkou pracuje Erika – ambiciózní a trochu afektovaná slečinka, pro kterou je Dan vzduch, ale on by se tak rád dostal blíž k jejímu srdci…

A pak je tu pan Miško Láska – starý chromý harmonikář, kterého osud vyhnal na ulici a tak se potlouká městem, spí na všude, kde se dá, pozoruje crkot, je hodný… Ale je sám.

Další postavy – Zdeněk a prodavačka proplouvají dějem a se všemi ostatními tvoří příběh, skládající se z několika dílčích příběhů, jejichž společným jmenovatelem jsou PENÍZE.

„Příliš mnoho lidí utrácí peníze, které nevydělali, za věci, které nepotřebují, aby udělali dojem na lidi, které nemají rádi.“ Will Smith

Hra Peníze vyhrála v roce 2015 anonymní Dramatickou soutěž agentury Aura-Pont. Sama o sobě vznikala poměrně dlouho. „Vznikala snad šest i sedm let,“ říká autor a umělecký šéf divadla Dodo Gombár. „Mám pár takových rozepsaných textů, ke kterým se tak porůznu vracím. Nechávám je si žít celkem svobodně a ony se občas přihlásí. Když nemůžu spát, nebo tak. Ono, kdybych to nedopsal, tak se vlastně nic nestane. V těchto hrách jsou témata, která se různě v čase proměňují, občas atakují každodennost, někdy zase usnou. Ale vytvářejí mi, při všech těch zkušebních a tvůrčích procesech, kde je jasný a přísný start a cíl, nekompromisně stanovený čas, krásný pocit bezčasí.“

Stala jsem se součástí hodinu a půl trvajícího příběhu. Byla jsem otrávená z vulgarismů, které mladíci používali v každé větě. Byla jsem napnutá, jak to s tou bankou vlastně dopadne. Byla jsem naštvaná na Dana za to, jak neuctivě mluví se svojí matkou. Byla jsem znechucená arogantností Petra (kterého Robert Jašków ztvárnil úplně skvěle. Mimochodem mě napadá, proč on dostane většinou roli arogantního a povýšeného náfuky?). Žasla jsem nad tím, jak Andrea Buršová zahrála ten afekt i s nejmenšími detaily. A nejen ona, všichni se zhostili svých rolí na výbornou. A vůbec mi nevadilo, že kulisy byly multifunkční a jednoduché. Nebylo pochyb o tom, co představují. To představení mělo myšlenku, dějová linka nebyla kostrbatá a měla spád. Celé mě to vcuclo a pustilo až při děkovačce. Nakonec mi i slza ukápla.

Abych to shrnula, použiju něco málo slov z programu Švandova divadla: Panoptikum svérázných postaviček (dva huliči trávy, majitel autobazaru, harmonikář Láska, snící sekuriťák v bance a další) dávají do pohybu kolotoč překvapivých událostí – a ty se neúprosně sbíhají do jediného bodu v časoprostoru. A to sedí, tak to přesně bylo. A ještě jsem v programu našla tuto větu: Upozorňujeme diváky, že se v průběhu představení kouří, simuluje kouření marihuany a zazní výstřel. Vzhledem k velkému počtu vulgárních slov, která jsou nezbytnou součástí dialogů hry, není představení vhodné pro diváky mladší 15 let a diváky zvláště citlivé na tento způsob vyjadřování. Jednou za čas se to snese, všichni taková slova známe a umíme je používat (a po pravdě, mnoho týpků, jak si s oblibou říkají, mladších 15 let má takový slovníček, až kolikrát žasnu). A sem dokonale zapadla. Takže nejste-li puritáni a sem tam nějaká ta p…. vás nepohorší, rozhodně se na Peníze do Švandova divadla jděte podívat. Uvidíte skvělé herecké výkony v nadčasově koncipované hře. A myslím si, že i když vznikala dlouho, nic to nemění na faktu, že téma peníze je stále aktuální napříč časem, sociálními vrstvami i generacemi. Byl to pro mě umělecký zážitek vedoucí k zamyšlení a uvědomění si, jak to ve společnosti chodí. Zkrátka příběh ze života!



A ještě přidám osoby a obsazení:

Jojco: Jacob Erftemeijer

Mirec: Tomáš Červinek

Miško Láska: Luboš Veselý

Dan: David Punčochář

Danova matka: Daniela Bakerová

Milena: Eva Josefíková

Petr: Robert Jašków

Zdeněk: Tomáš Petřík

Erika: Andrea Buršová

Prodavačka: Ivana Krmíčková

A inscenační tým, který také odvedl obrovský kus práce:

Překlad ze slovenštiny: Dodo Gombár

Režie: Mikoláš Tyc

Dramaturgie: Martina Kinská

Scéna: Karel Čapek

Kostýmy: Aneta Grňáková

Hudba: Jiří Hájek

Pohybová spolupráce: Halka Je Třešňáková

Produkce: Jitka Dvořáková, Eva Šojdelová

Asistent režie: Petra Štanclová

Divadelní hra Peníze měla premiéru 18.března 2017 ve Velkém sále Švandova divadla.

Délka představení: 90 minut bez přestávky

Zdroj foto: Švandovo divadlo, autor foto: ©M.Hančovský

Zpracovala: Renáta Šťastná

Hodnocení: 100%