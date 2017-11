Galerie Villa Pellé pozve do světa fantazie dětských knih Daisy Mrázkové

V Praze 7. listopadu 2017 – Listopad, prosinec a leden 2018 budou v Galerii Villa Pellé patřit Daisy Mrázkové – malířce, ilustrátorce a autorce dětských knih, které ovlivnily celé generace rodičů i dětí. Výstava, která nese název podle jednoho z nejznámějších titulů této přední české výtvarnice: Co by se stalo, kdyby…, nabídne nejen ilustrace, ale i méně známou volnou tvorbu. Galerie tak představí komplexní pohled na další výraznou osobnost z řad předních českých výtvarníků.

Daisy Mrázková má se svými autorskými knihami v dětské literatuře druhé poloviny dvacátého století výjimečné postavení. Je tomu tak i proto, že autorka tyto díla tvořila v první řadě pro své děti – knihy tak mají silně osobní povahu. Daisy Mrázková otevírala dětem zvláštní svět živých bytostí, lidí a zvířat nadaných schopností vzájemné komunikace, vřelostí a rozumovostí svých vztahů. V jejích příbězích promlouvají skály, oblaka, a vůbec vše, co svět obsahuje. Zároveň v nich ale ožívá i barva, čára a voda akvarelu, které se domáhají svého vlastního výrazu. Výjimečné jsou její knihy právě tím, že mezi bytosti a jevy vtahuje malířka vlastní hodnoty obrazu a kresby, barvy a čáry, které se tak stávají součástí příběhů. Určujícím impulsem pro její tvorbu byl úzký okruh přátel umělců - Václav Boštík, Jan Křížek, Václav Bartovský, a hlavně pak její muž Jiří Mrázek, který se stal po jejím krátkém studiu Vysoké školy uměleckoprůmyslové během válečných let, její celoživotní oporou. Vliv na tvorby Daisy Mrázkové však měly i její anglické kořeny a dětství strávené s knihami říkaček Matky Husy nebo Alenky v říši divů. Výstava v Galerii Villa Pellé se pokouší najít souběh autorčiny ilustrační tvorby s tvorbou volnou – jejími obrazy a kresbami. I tímto propojením je tvorba Daisy Mrázkové ojedinělá.

Na poetiku Daisy Mrázkové se ve Villa Pellé mohou naladit rodiče i děti, a to od 21. listopadu do 20. ledna 2018.



Daisy Mrázková se narodila v roce 1923, zemřela v prosinci 2016. Studovala na Uměleckoprůmyslové škole u prof. Antonína Strnadela v letech 1943–1944. Jako výtvarnice se účastnila řady výstav. Spolu s manželem byli členy výtvarné skupiny UB 12. Věnovala se olejomalbě, od roku 1962 dětské literatuře a ilustrování knih pro děti, později převažovala v její tvorbě perokresba, kresba barevnými tužkami a v devadesátých letech malba vaječnou temperou. Vystavovala od roku 1958. Její první autorská publikace je z roku 1965 Neplač, muchomůrko, kterou si také sama ilustrovala. Postupem času začalo ubývat slov a Mrázková se stala jednou z prvních autorek, které v našem prostředí vytvářely obrázkové knihy. Její knihy provázejí dětské čtenáře od konce padesátých let a třeba kniha Haló Jácíčku se stala ikonou několika generací. Ilustrace zároveň patří do širšího prostoru – byla současně malířka, tvořila velké kresby, všechny tyto oblasti se v její tvorbě prostupovaly a odkazovaly k sobě. Mrázkové literární díla jsou přeložena do slovenštiny, angličtiny, němčiny, japonštiny, litevštiny a slovinštiny. Životním osudem zůstala spjata se svým manželem, malířem Jiřím Mrázkem (1920–2008).

Kurátor: Jan Rous

Galerie Villa Pellé

Novorenesanční objekt v rezidenční části Prahy 6, obklopený unikátní historickou zástavbou, umístěný v klidové zóně a zároveň výborně dostupný, je ideálním prostorem pro kulturní a společenské události rozmanitého charakteru. Program nekomerční galerie Villa Pellé se v dlouhodobé perspektivě věnuje zejména kresbě a ilustraci jako svébytnému médiu, které v současné době nabývá mnoha nevyzpytatelných forem a které je základem tvůrčího procesu umělců všeho zaměření a dob. Charakter galerie dovoluje pohyb mezi žánry a zároveň garantuje kvalitu výběru. Neopominutelnou součástí galerijní dramaturgie je i kreativní prvek, pravidelně se konající tvůrčí dílny. Cílem činnosti Galerie Villa Pellé je zařadit se svými aktivitami mezi významné výstavní prostory Prahy.

Spolek Porte navázal na činnost společnosti Arbor vitae societas, která v letech 2006 – 2011 uspořádala řadu významných českých i zahraničních výstav /Bruselský sen - Československá účast na Světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let, Galerie hlavního města Prahy – Městská knihovna, 2008; Slovenská národná galéria v Bratislavě, 2009; Kája Saudek, České centrum Praha, 2009 – 2010; 200dm3 dechu, Zlín - Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2010; 200dm3 dechu - Uměleckoprůmyslové museum v Praze a Památník národního písemnictví – Letohrádek Hvězda, 2010; František Skála - Skutečný příběh Cílka a Lídy, The Comic strip Center v Bruselu a Rock Aid v Českém centru v Bruselu, 2010; Dekadence – Bohemian Lands 1880 – 1914, Bruselská radnice, Belgie, 2010; Plastique ludique, muzeum Les Arts Décoratifs, Paříž, 2011/. Samostatně se podílelo se na výstavě Růžena – Příběh malířky Růženy Zátkové v Císařské konírně Pražského hradu v roce 2011 a o rok později na velké mezinárodní přehlídce street artu Městem posedlí v Městské knihovně Galerie hlavního města Prahy. Od října 2014 je spolek provozovatelem Galerie Villa Pellé (Petr Nikl – Švábení; Ivana Lomová - Obrazy z ložnice; Městosvět – Město a jeho svět v ilustraci pro děti; Jan Kaláb – Extra; Aleš Veselý – Bez začátku, bez konce, Vize a představy z posledních let; Anna Neborová – Studio Dechem; Splendid Isolation; Ornament, světlo a kaligrafie).

