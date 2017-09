Václavák zaplní sochy od talentovaných mladých tvůrců - Začíná výstava VáclavART

Václavské náměstí se na čtyři týdny (od 12. září do 10. října 2017) zaplní sochami. K vidění bude devatenáct děl od devíti mladých tvůrců z ateliéru sochařství Lukáše Rittsteina pražské Akademie výtvarných umění (AVU). Cílem výstavy VáclavART je uvést nové umění do veřejného prostoru, oživit ho, provokovat a přinést nové impulsy do diskuse o budoucí podobě Václavského náměstí. Výstavu pořádá Sdružení Nového Města pražského.

„Na Václavském náměstí je jedna jediná samostatně stojící socha. A pokud jde o sochy na fasádách domů, poslední byla instalována v minulém století. Navzdory politikům, kteří pravidelně slibují miliony korun na umění v ulicích. Proto jsme se rozhodli nečekat a představit díla mladých tvůrců sami, dát jim příležitost ukázat talent před širokou veřejností. Je mezi nimi nový Myslbek? Přijďte posoudit sami,“ říká Jan Adámek, předseda Sdružení Nového Města pražského.

Hlavní část výstavy proběhne ve středovém pruhu v horní polovině náměstí, některé sochy budou instalované také v prostorách obchodního domu Van Graaf.

Výstava Václavák + ART=VáclavART se letos koná poprvé. Jde o jednu z mála sochařských výstav, které se letos v Praze konají.

„Příběh, vize, myšlenka, která získává fyzický rozměr je podle mě zázrak. Výrazové prostředky se vyvíjejí. Nové technologie, konceptuální umění, ….. sochařství obohacují. Socha je ale pořád nezastupitelná, protože člověku nemůže zmizet vášeň pro hmotu… Václavské náměstí je jakási „aréna reality“, rychle ukáže jaká věc je schopna se prosadit, žít sama o sobě bez vysvětlivek a obohatit prostředí. Tato nesmírně důležitá zkušenost je pro mladé sochaře zároveň výjimečnou příležitostí představit se široké veřejnosti.“ říká o výstavě a svých studentech Lukáš Rittstein, vedoucí sochařského ateliéru Akademie výtvarného umění v Praze.

„Na základě předchozích zkušeností s výstavami na Václavském náměstí očekáváme, že vystavené sochy si prohlédne až 30 tisíc návštěvníků,“ potvrzuje Monika Vlková ze Sdružení Nového Města pražského. Na podobná čísla obvykle v Česku dosáhnou jen špičkové výstavy v Národní galerii či Muzeu Kampa.

Organizátoři nicméně plánují, že další ročníky výstavy otevřou i jiným typům pouličního umění, například graffiti nebo originálním uměleckým instalacím šitým na míru pro konkrétní místo. „Jak ukazují příklady z celého světa, pouliční umění obvykle zvyšuje kvalitu veřejného prostoru ve městech. Jsme proto otevřeni diskusi a spolupráci s umělci, veřejnou správou a dalšími lidmi, kterým není podoba Václavského náměstí lhostejná a chtějí se do její proměny aktivně zapojit. Lidé říkají, že na náměstí nechodí, protože jim tam není dobře a příjemně, a to přesně chceme změnit. Sochy jsou zajímavé, inspirativní, některé mystické. Václavské náměstí bude zase o trochu blíže lidem,“ říká Jan Adámek.

Kontakty: VaclavART, Centrum Praha, Facebook