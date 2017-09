Výstava Magdaleny Jetelové se prodlužuje, několik děl zůstane v Národní galerii natrvalo

Každý rodič se snaží do svého dítěte co nejdříve “napumpovat” základy slušného chování, nastínit svému potomkovi, jak správně fungovat v rodině i mezi kamarády. Vydavatelství Intersonic vysílá rodičům na pom... Každý rodič se snaží do svého dítěte co nejdříve “napumpovat” základy slušného chování, nastínit svému potomkovi, jak správně fungovat v rodině i mezi kamarády. Vydavatelstvívysílá rodičům na pom...