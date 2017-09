Anežka LIVE! se chýlí ke konci – nově nabídne smyslové procházky

Už jen do 30. září potrvá pilotní ročník programu Anežka LIVE!, který po celé léto oživuje areál Anežského kláštera Národní galerie v Praze. Zářijovou novinkou budou tzv. smyslové procházky, které připravil klášteru na míru mladý skladatel Ian Mikyska.

Základem smyslových procházek je knižní průvodce, který prostřednictvím map a „partitur“ k jednotlivým místům provádí diváka výjimečnou percepční cestou daným prostorem. Procházky kombinují citlivý přístup k místu, drobné, často až neznatelné prostorové zásahy, práci s textem, zvukem i obrazem a vyzývají k objevování a otevírání se jiným percepčním možnostem poznání. První procházka Klášterem sv. Anežky České se uskutečnila v sobotu 3. září od 15 hodin.

„V procházce Anežským kláštere je kladen důraz na smyslový přístup k mnoha historickým i materiálním vrstvám kláštera, na rozlišení soustředění a zaostření zrakových vjemů, na prožitek soukromí a samoty a na unikátní zvukové kulisy středověkého kláštera v centru města,“ uvádí její autor Ian Mikyska.

Skladatel věnující se převážně uměleckým formám na hranicích zvuku: instalacím, textu, performancím či videu, vytvořil během léta 2017 dvě smyslové procházky pro dva unikátní prostory – vedle Kláštera sv. Anežky České v Praze i pro Automatické mlýny v Pardubicích. Pardubická procházka se zaměřuje na průzkum unikátní budovy Automatických mlýnů, které byly v letech 1910–1925 vystaveny dle návrhů Josefa Gočára a až do roku 2012 plnily svou původní funkci. Nedílnou součástí smyslových procházek je také tištěný průvodce, který bystří návštěvníkovi smysly a poukazuje na detaily a nečekané kontexty. Obě smyslové procházky budou přístupné po dobu minimálně jednoho roku.

Oficiální uzavření první sezóny programu Anežka LIVE! proběhne 30. září, kdy celý areál ožije bohatým hudebním i dalším programem. Zahrady i celý interiér kláštera včetně expozice středověkého umění Národní galerie ovšem zůstanou přístupné nadále celoročně. V prosinci letošního roku vystřídá výstavní projekt Očím skryté jeho druhá část – výstava Očím na odiv o středověkých výzdobných technikách.

Otevření a křest smyslových procházek v Klášteře sv. Anežky České

3. 9. 2017

V rámci doprovodného programu budou v sobotu 3. 9. od 15.00 v Anežském klášteře probíhat slepé procházky, kdy dostanou návštěvníci možnost projít si Anežský klášter a jeho okolí s jedním z našich průvodců. Zavázané oči a ztráta zodpovědnosti nad vlastním pohybem vytvoří jedinečný smyslový zážitek. V 18.30 pak proběhne křest knihy, jejímž kmotrem se stane básník Michal Šanda. Po zbytek večera pak bude událost doprovázet Prague Jazz Swing Trio. Smyslová procházka pak bude přístupná nejméně po dobu jednoho roku – brožura bude dostupná u pokladen NG.

Otevření a křest smyslových procházek v Automatických mlýnech

8. – 9. 9. 2017

V Pardubicích bude premiérový víkend zahájen koncertem dvou improvizačních hudebních projektů: mezinárodního, v Praze usazeného tria THE MoND a místních free-jazz-coreových Friks, k nimž se přidá i Ian Mikyska (v pátek 8. září 2017 od 20.00 v prostoru DUB 2.0 v areálu Automatických mlýnů, koncerty pořádá Seek Harbor Booking). Oba projekty večer pokřtí své kazety, Ian Mikyska publikaci smyslového průvodce. V sobotu 9. září 2017 bude program pokračovat brunchem a diskusí na dvoře Automatických mlýnů (od 11.00), smyslové procházky pak budou probíhat v sobotu i v neděli od 13.00 do 19.00 na základě rezervací na konkrétní čas (rezervace na e-mailu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ). Sobotní program v Automatických mlýnech od 19.30 uzavře jediný český koncert maďarského etnobigbandu Besh o droM. Divokou jízdu ve stylu balkánských dechovek do Automatických mlýnů přiváží mekka pardubické alternativní kultury Divadlo 29.

