Námořníci, prostitutky, mýty staré Británie i Starý zákon: Joe Machine představí své dílo v Galerii Černá Labuť

Od 30. srpna do 29. října představí Art & Event Gallery Černá labuť v první samostatné pražské výstavě tvorbu jednoho z jednoho z nejpozoruhodnějších britských výtvarníků současnosti Joe Machinea. Pod výstižným názvem From the Gutter to the Stars (Ze stoky ke hvězdám) budou k vidění obrazy, v nichž se zrcadlí bohatý a ne vždy jednoduchý Machineův život a zkušenosti.

Klíčem k dílu Joe Machina je jeho život, a to od dětství, kdy byl svědkem extrémního násilí a rvaček námořníků v ulicích svého drsného sousedství, přes mladistvý zločin a vězení, až po životní přeměnu prostřednictvím umění a meditace. Kurátor výstavy Martin Dostál k tomu dodává: „Machine se prostřednictvím obrazů vyrovnává po svém s takovými zásadními příběhy a zkušenostmi, jaké poskytuje Starý zákon či židovská a kabalistická tradice, ale také například ruská socialistická revoluce. A také jeho vlastní život, zkoumání sebe sama jako bytosti uprostřed lidí, život, který se slovy malíře „pohyboval mezi zločinem a uměním“, život, jehož součástí je i explicitní hetero i homosexuální sexualita, která se neskrývá za fasádu měšťanského života, ale je stejně přítomná jako touha po nejvznešenějším.“

V jeho obrazech se objevují námořníci, prostitutky, boje nožem, mýty staré Británie i příhody z knihy Genesis. Sám Joe Machine vysvětluje: „Vím, že některé mé práce jsou šokující, ale z tohoto důvodu jsem je nedělal. Vytvořil jsem je proto, že musím vyjádřit pravdu. To vše je součástí života. Tím, že se prostřednictvím umění stavím tváří v tvář nejhorším věcem ve svém životě, dokázal jsem je překonat a nechat být. Našel jsem sám sebe a svůj správný životní směr. Nebylo to snadné, ale stálo to za to.“

Joe Machine je zakládajícím členem a předním představitelem figurativní malby v umělecké skupině Stuckisté, kterou v roce 1999 založil Charles Thomson a jež se od té doby stala mezinárodním hnutím 240 skupin v 50 zemích, čítajícím více než 2 500 umělců. Mezi další příznivce díla Joe Machina patří světově uznávaný kritik Edward Lucie-Smith, autor více než 150 knih, včetně publikace Art Today (Současné světové umění), který přirovnal Machina k jiným pozoruhodným britským umělcům samoukům, jako je Francis Bacon a William Blake. Joe Machine se zúčastnil mnoha sólových i skupinových výstav v Británii i ve světě, vydal i několik básnických sbírek a hraje s kapelou, věnující se drsným námořnickým songům.

Výstava Joe Machine: Ze stoky ke hvězdám (From the Gutter to the Stars) v Art & Event Gallery Černá Labuť je tradičně prodejní a je možné ji navštívit od 30. 8.2017 do 29.10.2017.

Galerie se nachází v osmém patře budovy Na Poříčí 25 a kromě výstavního programu nabízí i stylové pohoštění a unikátní výhled na Prahu. Otevřeno je o víkendech od 14 do 19 hodin či po předchozí domluvě. Více informací na www.cernalabut.cz.

Joe Machine pochází ze Sheerness na ostrově Sheppey. Jeho dětství připomíná ty nejdrsnější pasáže Dickensových knih: Prožil jej v nemilosrdném prostředí přístavního polosvěta, daleko před teenagerským věkem zažil krvavé půtky námořníků, po nichž zůstávají na zemi ležet skučící muži z tvářemi pořezanými střepy od láhví a utrženýma ušima. Zažil svět pasáků a prostitutek. Záhy začal kariéru mladého kriminálníka, krádeže v obchodech, účast na organizaci ilegálních psích zápasů, násilí při práci vyhazovače v nejodpudivějších londýnských pajzlech a řada dalších položek v trestním rejstříku jej dovedla až do vězení a k ústavní terapii, která znamenala životní obrat: Ze svých traumat se dokázal Joe Machine vyvázat prostřednictvím malby a meditace. S typickým ostrovním humorem komentuje svoji trnitou cestu: “Když jste na samotce, tak tam těžko můžete dělat něco jiného, než meditovat.”

Charles Thomson, spoluzakladatel stuckismu a Joeův blízký přítel a mentor, o fascinující přeměně mladého delikventa na scestí v hvězdu uměleckého nebe mluví takto: “Psycholog Carl Jung říká, že člověk se nestane osvíceným tím, že si představuje fiktivní obrazy světla, ale tím, že rozpozná temnotu a podobně tibetský lama Chogyam Trungpa hovořil o neurózách objevujících se při meditaci jako o hnojivu, obohacujícím zahradu našeho sebepoznání. Joe Machine zahájil svou uměleckou cestu k sobě, aniž by musel číst někoho z těchto autorů. Dosáhl stejného závěru prostřednictvím vlastního poznání a uvědomění si, že k dalšímu vývoji je třeba přeměnit své vnitřní démony, konfrontovat se s nimi a přijmout je.”

Art & Event Gallery v osmém patře domu Černá labuť nabízí své prostory zajímavým autorským a profilovým výstavám, prezentacím umělců i konceptuálním artovým projektům, ale také firemním eventům nebo soukromým akcím, diskusním setkáním, konferencím a seminářům. Ke všem těmto aktivitám je galerie vybavena kvalitním technickým zázemím a umí poskytnout i špičkový catering. Za projektem nové prodejní galerie v centru Prahy stojí Ondřej Škarka, mimo jiné pořadatel sochařského festivalu Sculpture Line, a paní Danuše Siering, majitelka domu Černá labuť.

Na adrese Na Poříčí 25 stával od konce 19. století na místě dnešní moderní stavby menší dvoupatrový domek, kde se nacházelo v přízemí řeznictví, restaurace i byty. Ve 20. a 30. letech dvacátého století se stal dům střediskem spolkového života, sídlo zde měla řada cechů, společenských spolků a korporací. Po roce 1945 zde pražská Židovská obec zřídila košer jídelnu a stavebními úpravami ve dvorním traktu vznikl divadelní sál, který sloužil kabaretu. V 50. letech zde mělo zázemí divadlo E. F. Buriana, které sídlilo naproti. Po listopadu 1989 se zchátralý dům v restituci vrátil původním majitelům a ti jej v 90. letech prodali současným vlastníkům. Starý dům byl následně zbourán a na jeho místě byla postavena v roce 1998 nová moderní budova. Název Černá labuť odkazuje k sousední budově – obchodnímu domu Bílá labuť. V 8. patře Černé labutě začal v roce 1999 fungovat umělecký prostor Galerie Černá labuť. V přízemí a v 1. patře nyní vzniklo jedinečné gastronomické centrum.