Výstava grafik Boba Dylana: On the Road v Křížové chodbě Staroměstské radnice za týden končí. Poté se přesouvá do Západočeského muzea v Plzni

Už jen sedm dní zbývá pražským návštěvníkům i zahraničním turistům k návštěvě výstavy Bob Dylan: On the Road s podtitulem Neznámá tvář známého umělce, která je do 31. srpna 2017 k vidění v prostorách Křížové chodby Staroměstské radnice. Těm, kteří by se chtěli přesvědčit o tom, že proslulý americký písničkář a čerstvý držitel Nobelovy ceny za literaturu Bob Dylan je také talentovaný malíř a návštěvu výstavy oddalovali, už zbývá pouhý týden.

Poté se celá expozice, která čítá téměř 50 Dylanových grafických listů z let 2008 – 2014, kolekci gramofonových desek a tematické fotografie Alana Pajera přesouvá do Západočeského muzea v Plzni, kde 15.9. 2017 odstartuje svou dvouměsíční pouť.

Bob Dylan se malování a kreslení věnuje od 60. let minulého století. Dominantním tématem jeho výtvarné tvorby jsou zážitky a postřehy z cest, které absolvoval během své dlouhé hudební kariéry. Výstava Bob Dylan: On the Road na Staroměstské radnici představí téměř 50 číslovaných a signovaných grafických listů ze striktně limitované kolekce sestavené londýnskou Halcyon Gallery a také soubor gramofonových desek, jako připomenutí hudební tvorby Boba Dylana, ikony světové hudební scény. Expozice zahrne také několik momentek fotografa Alana Pajera zachycujících Václava Havla a Boba Dylana během jeho koncertu v Praze začátkem listopadu 2005.

Výstava Bob Dylan: On the Road s podtitulem Neznámá tvář známého umělce v České republice je výsledkem spolupráce pražské Galerie GOAP s Halcyon Gallery London.

