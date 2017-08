Umění se odstěhuje do Humpolce

Za osm měsíců se milovníkům umění v samém srdci Vysočiny otevře nová instituce, zóna pro současné umění s názvem 8smička. V prostorách bývalé továrny na sukno v Humpolci budou mít návštěvníci možnost za symbolických 8,- Kč shlédnout výstavy současného umění. Mimo jiné nabídne zóna 8smička kavárnu, umělecké knihkupectví, na své si přijdou také milovníci architektury a projektů ve veřejném prostoru. 8 měsíců před svým otevřením se 8smička postupně hlásí o slovo a společně s Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě připravuje již na sobotu 19. 8. 2017 veřejný umělecký happening v krajině, U Křížku v Jihlavě. Happening je koncipovaný jako oslava nedožitých 75. narozenin umělkyně z Vysočiny Zorky Ságlové, humpolecké rodačky.

Aktivity a poslání 8smičky

8smička nabídne v budově bývalé textilky v centru Humpolce tři výstavy současného umění ročně, tyto doplní kurzy umění i dějin umění, programy pro školy, workshopy, doprovodné programy pro celou rodinu a širokou veřejnost, filmové projekce, autorský herní modul pro rodiny s dětmi a mnoho dalšího. Provoz 8smičky bude zahájen velkou výstavou připravenou na počest budově samotné a bývalému poslání této továrny na sukno.

„Inaugurační výstavu 8smičky jsme chtěli napojit na lokální kontext. Automaticky se nabízela vazba na humpoleckou textilní historii. Výstavy věnované textilnímu umění jsou v českém prostředí spíše vzácné a přehlídka Pocta suknu je příležitostí, jak toto mnohdy opomíjené médium uvést zpět do světa vysokého umění a aktualizovat naše nahlížení na tento pramateriál,“ uvádí Emma Hanzlíková, hlavní kurátorka 8smičky.

V plánu připravovaných výstav lze očekávat zaměření na české umění 20. století až do současnosti, kdy se představí kurátoři z celé republiky i ze zahraničí. Výstavní program doplní živé akce, ať už přímo v zóně 8smička nebo v přilehlém parku Stromovka, jinde v Humpolci a/nebo na Vysočině.

V neposlední řadě se 8smička bude věnovat také podpoře mladých a začínajících umělců, která bude probíhat skrze výzvy otevřené studentům umění a mladým absolventům.

Kromě kavárny a knihkupectví nabídne 8smička také celou řadu programů pro veřejnost. Kromě programů pro mateřské, základní a střední školy nabídne 8smička pestrou škálu víkendových workshopů pro celou rodinu a několik pravidelných kurzů pro dospělé během týdne. Inspirace pro doprovodný program pochází z podobných institucí v zahraničí, odkud má většina 8smičkového týmu bohaté zkušenosti. 8smička uvede také formát rodinné odpolední vernisáže vedle vernisáže klasické - podvečerní. Výstavy a doprovodné programy doplní účast 8smičky na celostátních akcích jako je Zažít město jinak, Den architektury, Noc literatury a další. Významným doplněním aktivit 8smičky bude publikační činnost. Ediční plán bude každoročně obsahovat katalogy k výstavám, soupisy děl českých umělců i bibliofilie ilustrované předními českými umělci.

Termíny a čísla?

8smička nese číslo 8 nejen v názvu. Humpolecká 8smička otevře za 8 měsíců 18. dubna 2018 a vstupné do výstavních prostor bude rovných 8,- Kč. Otevírací doba zóny i kavárny bude od 10 do 18 od středy do neděle včetně, v rámci doprovodných programů a akcí se počítá s prodlouženou otevírací dobou.

Proč právě Humpolec?

„Humpolecká lokace není hendikep. 8smička je novou institucí, která jde příkladem ostatním a ukázkou novodobého mecenášství. Hlavní zdroje financování této nové kulturní instituce pochází od místních právnických i fyzických osob. Do 8smičky je to stejně daleko z Brna i z Prahy, 8smička by se mohla stát zastávkou pro unavené řidiče na 88 km na D1, místem pro kontakt s uměním na běžné cestě z bodu A do bodu B,” dodává Marcela Straková.

8smička a lidé

Rekonstrukce bývalé továrny na vlněné látky Karla Trnky, následně haly č. 8 Národního podniku Sukno, se ujal humpolecký rodák Luděk Rýzner a jeho architektonické studio OK PLAN. Tovární budova z konce 19. století prošla zásadní rekonstrukcí na administrativní budovu již v roce 2010 a v roce 2017 byla započata přestavba na veřejnou výstavní a sbírkotvornou instituci. Na ploše o více než 3 000 m2 se nachází depozitář, výstavní prostory, kavárna, knihkupectví a multifunkční přednášková místnost. V této najdou rodiny s dětmi autorský herní modul od Ateliéru SAD. Vizuální styl 8smičky nese logo od Studia Najbrt, které v propagační a reklamní grafice autorsky rozvíjí grafik Štěpán Malovec ve spolupráci s Martinem Odehnalem. Mezi spolupracujícími odborníky najdeme jména jako Markéta Vinglerová, Petr Vaňous, Zbyněk Baladrán a mnoho dalších. Tým 8smičky se skládá z obyvatel Humpolce i přespolních a z celé řady externích spolupracovníků v ČR i v zahraničí.

8smička včera, dnes a zítra…

V rámci stávající rekonstrukce připravuje nyní tým 8smičky první výstavu, postupně navazuje partnerství v regionu i napříč republikou, ve spolupráci s Platformou Humpolec připravuje další humpoleckou Pecha Kucha Night a pro milovníky umění vyvíjí mapu Vysočiny.

Happening Kladení plín U Křížku v Jihlavě

V sobotu 19. 8. 2017 od 16:00 do 17:30 pořádá 8smička ve spolupráci s Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě umělecký happening, do kterého se mohou zapojit nejen místní občané. Akce se koná při příležitosti nedožitých 75. narozenin umělkyně z Vysočiny Zorky Ságlové. Autorkou koncepce je Barbora Klímová, laureátka Ceny Jindřicha Chalupeckého. Na happening naváže v 18:00 poslední komentovaná prohlídka výstavy Vlákna, klubka, tkaniny s kurátorkou Lenkou Dolanovou (OGV). Akce je inspirovaná happeningem Zorky Ságlové Kladení plín u Sudoměře (1970), kdy umělkyně zapojila okruh svých přátel a umístěním 700 pláten do krajiny připomněli výročí bitvy u Sudoměře. Aktéři současného happeningu vyskládají pleny ve volné krajině do obrazce, který si sami zvolí. Akce je adresována účastníkům, volně příslušejících do skupin: matky, student umění a umělci, občané Humpolce, občané Jihlavy a další... Všichni zájemci jsou srdečně zváni!