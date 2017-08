Letní výtvarný salon, jehož cílem je podpora a prezentace současné výtvarné scény, byl vzhledem k zájmu veřejnosti prodloužen až do poloviny října. Prodejní výstavu sedmi umělců mladší a střední generace můžete navštívit v Galerii Kodl na Národní třídě.

Šestice malířů a jedna malířka představují výběr současné české scény. Průsečíkem jejich tvorby není žánrová, nebo stylová podobnost. Dokonce představují dvě tvůrčí generace. Zásadním společným jmenovatelem je vysoká kvalita všech představených tvůrců a jakási až bytostná oddanost malbě jako takové. Nejsou však jen vynikajícími malíři, řada z nich již dnes reprezentuje skutečnou klasiku, která inspiruje nastupující nejmladší generaci. Koncepce výstavy, kterou tvoří více než sto děl, vznikla ve spolupráci týmu galerie s externím kurátorem Janem Kudrnou.

Průřez svou tvorbou představuje sedm pozoruhodných umělců. Jedná se o solitérní výtvarníky s výrazným talentem, které spojuje nejen ocenění odborné veřejnosti, ale také nesporná kvalita jejich malířské tvorby: Ondřej Basjuk, Josef Bolf, Martin Krajc, Pavla Malinová, Jakub Špaňhel, Adam Štech a Lubomír Typlt. „Výběr představuje pestrý a však kompaktní celek, který zaujme svou rozličností a jistou variabilitou přístupů k malbě. Vystavená díla splňují ty nejvyšší nároky jak ze strany kurátorů výstavy, tak i ze strany samotných umělců, což zaručuje jejich výjimečnou sběratelskou i estetickou kvalitu“, uvádí Matyáš Kodl.

V tvorbě Ondřeje Basjuka, představitele nejmladší generace současné české malířské scény, silně rezonuje autorova osobní fascinace uměním Dálného východu. Basjukovy meditativní malby rozehrávají harmonické prolínání spirituálního světa s tím vnímatelným. Umělcův osobitý a přes mladý věk nebývale technicky i jinak vyzrálý výtvarný projev nezapře ani důsledné studium grafiky a kresby.

Bytostná malba Josefa Bolfa, zásadní postavy současného českého malířství, křehce snoubí nutkavost, zranitelnost a tělesnost. V autorových tématech zaznívá raná zkušenost s komiksovou stylizací, stejně jako následné osvojení techniky proškrabávané tuše nanášené na vrstvu voskového podkladu. Bolf se ve svých dílech navrací do období dětství, jež sugestivně konfrontuje s drsnou realitou – figury, zasazeny do odlidštěného města a konfrontovány s pocity samoty, zmaru i smrti, a vztah člověka a prostředí obecně jsou tématem, jež je v autorově tvorbě kontinuálně přítomné.

Pro Martina Krajce je příznačný expresivní malířský projev syntetizující dravost s umělcovou nezdolnou radostí ze života. Počátky jeho tvorby byly značně formovány prostředím street-artové scény. Zásadní byla stáž v Madridu, která pod silným vlivem umění starých mistrů Krajcově malbě přidala na hravosti, rozvolnila ji a odkryla umělci i kouzlo koridy. Vedle často variovaného motivu býků Krajc inklinuje k figuře, zpravidla barevně vyexponované.

Pavla Malinová je jednou ze zásadních postav současné české malířské scény. Již v době studií na Fakultě umění Ostravské univerzity patřila mezi výjimečné talenty. Její malbu můžeme charakterizovat jako rafinovanou, technicky velmi vyspělou, ale především nebývale imaginativní. V jejích pracích rezonují metafory, odkazující na vztah mezi dvěma světy – mezi mužem a ženou, mezi jasným a nevyřčeným, mezi vulgaritou a něžností.

Jakub Špaňhel je vnímán jako obrovský talent české malířské scény. Již od počátku svých studií na Akademii výtvarných umění začal být mezi sběrateli vyhledávaným autorem. Ve svých pracích zobrazuje tradiční témata, která pro něj mají silnou osobní hodnotu. Konfrontuje je s živelným gestickým projevem a redukovanou formou a dává tak vyniknout samotné podstatě a energii vyobrazených věcí.

Adam Štech je osobitý malíř nastupující mladé generace. Z jeho obrazů cítíme obdiv a zároveň úctu k ověřeným a zažitým modernistickým formám, které propojuje s vlastním specifickým jazykem, a dává tak vyniknout příjemnému dialogu mezi minulým a současným. V tvorbě Adama Štecha se často setkáváme s principem polarity, jímž velmi důmyslně propojuje zdánlivě nesourodá témata, která spolu s výbornou malířskou technikou nabízejí divákovi zcela nezaměnitelný zážitek.

Výtvarný projev Lubomíra Typlta se formoval při umělcových studiích, aby následně zacílil na dva výraznější tematické okruhy. Vedle geometrických abstraktních kompozic zasazených do prázdných neurčitých světů se středobodem umělcova příštího zájmu stala figura – zejména dítě, vždy fascinované prožívaným. Pro Typltovu tvorbu je příznačná specifická, kontrastní a nebývale variovaná barevnost.

V rámci projektu byly natočeny videorozhovory s umělci, které jsou k vidění na kodlcontemporary a umožňují široké veřejnosti lépe pochopit a objevit tvorbu i osobnosti umělců.

Ondřej Basjuk (*1983) studoval design knižní kultury v Ústavu umění a designu v Plzni (2002–2004), mediální a didaktickou ilustraci tamtéž (2004–2007) a Akademii výtvarných umění v Praze (2006–2012; ateliér Grafika II, prof. Vladimír Kokolia). V roce 2013 obdržel Cenu kritiky. Pravidelně vystavuje od roku 2006. Žije a pracuje v Praze.

Vybrané výstavy:

2013: Zadní strana pobřežní vysočiny, Palác Adria, Praha, Laureátská výstava Ceny kritiky

2014: Kultovní výstava, Fait Gallery, Brno

2015: Díra ve vzduchu, Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb

Josef Bolf (*1971) studoval na Akademii výtvarných umění v Praze v letech 1990–1998. V roce 1995 byl na stáži v Kongsthögskolanu ve Stockholmu a v roce 1996 na Akademie der bildenden Künste ve Stuttgartu. V letech 1996–2002 patřil do umělecké skupiny Bezhlavý jezdec.

Vybrané výstavy:

2006: Death Is Not the End?, Moravská galerie, Brno

2008: Great Expectations, ZAK Gallery, Berlin

2010: The Wolf, Ana Cristea Gallery, New York, N. Y., USA

2011: Josef Bolf, Arthobler gallery, Porto

2013: Places to Forget, Arthobler gallery, Zürich

2014: Forlorn Martyrs Pull A Mirror From The Abyss, Galerie Dukan, Leipzig

Martin Krajc (*1984) v letech 1999–2003 studoval obor scénografie na Střední uměleckoprůmyslové škole Žižkov. V roce 2003 byl přijat na Akademii výtvarných umění v Praze do ateliéru malby Michaela Rittsteina. Důležitou roli pro něj sehrála stáž ve španělském Madridu spojenou s výtvarnou soutěží Seat Arte Emoción, kterou v roce 2007 vyhrál. Krajc byl zakládajícím členem umělecké skupiny Obr. Žije a tvoří v Praze.

2007: První místo – Art Competition Seat Arte Emocion, Madrid

2012: Třetí cena poroty – Cena kritiky

Vybrané výstavy:

2015: Welcome to Paradise, DSC Gallery, Praha

2015: Galerie Václava Špály, Praha (se skupinou OBR)

2016: Libido, Výstavní síň Mánes, Praha

Pavla Malinová (*1985) studovala na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské ve Valašském Meziříčí a na Ostravské univerzitě Fakultu umění v Ateliéru II. Františka Kowolowskeho v Ostravě. V současné době žije v Praze.

Vybrané výstavy:

2015: Duchnovina, Galerie města Třince, Třinec

2015: Esoterická dutosvětskost, Nevan Contempo, Praha

2016: Živé ploty, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice

Jakub Špaňhel (*1976) studoval v Ostravě na střední výtvarné škole, ovlivnilo ho severomoravské a slezské prostředí i osobití umělci, Eduard Halberštát, Jiří Surůvka. Na pražské Akademii výtvarných umění se v letech 1995 – 2002 stal postupně žákem dvou mimořádně silných osobností, Jiřího Davida a Milana Knížáka. Byl členem skupiny Luxsus (1995–1998), kterou ovlivnil Jiří Georg Dokoupil. Nyní žije a pracuje v Praze.

Vybrané výstavy:

2012: Slepice v pekle, Galerie hlavního města Prahy (společně s Lubomírem Typltem)

2014: Jakub Špaňhel, Adam Gallery, Brno

2016: Obrazy 1648–2016, Galerie Václava Špály, Praha

Adam Štěch (*1980) studoval nejprve na Střední umělecké škole grafické v Jihlavě, poté v letech 2001-2008 na Akademii výtvarných umění v Praze u Jiřího Sopka a Vladimíra Skrepla. V roce 2007 studijně pobýval na vysoké umělecké škole Bellas Artes v Portu.

2011: První cena poroty – Cena kritiky

Vybrané výstavy:

2012: Udělám si hlavu, Galerie NoD, Praha

2013: Motýlí efekt?, Galerie Rudolfinum, Praha (společně s D. Pitínem, L. Typltem, V. Vélou, M. Gerbocem, J. Petrbokem)

Lubomír Typlt (*1975) v roce 1989 byl přijat na Střední výtvarnou školu Václava Hollara, na UMPRUM studoval v letech 1993 - 1997 v ateliéru Jiřího Šalamouna, věnoval se malbě a ilustraci. Studia dokončil u profesora Načeradského na Fakultě výtvarných umění v Brně. V letech 1998–1999 absolvoval stáž v konceptuálním ateliéru v německém Düsseldorfu, akademii tam ukončil v roce 2005. V současné době žije střídavě v Berlíně a v Praze.

Vybrané výstavy:

2012: Slepice v pekle, Galerie hlavního města Prahy (společně s Jakubem Špaňhelem)

2013: Motýlí efekt?, Galerie Rudolfinum, Praha (společně s D. Pitínem, A. Štechem, V. Vélou, M. Gerbocem, J. Petrbokem)

2017: Ticking Man, Prague house, Brusel