KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY

Muzeum regionu Valašsko, p. o. pořádá společně s Domem kultury Vsetín komentovanou prohlídku výstavy Interfotoklub Vsetín 2016. Připomeňte si ty nejlepší snímky z mezinárodní fotografické soutěže.

Dlouholetý prezident fotografické soutěže František Novotný společně se Zdeňkem Holoubkem z Domu kultury Vsetín zasvětí 19. února návštěvníky komentované prohlídky do historie i zákulisí prestižního mezinárodního fotosalonu s nejdelší tradicí v České republice.

Program začíná v 15 hodin ve vsetínském zámku, odkud se zájemci přesunou do Galerie Stará radnice, kde je vystavena další kolekce soutěžních fotografií.

„Máte jedinečnou příležitost nahlédnout do historie fotosalonu také prostřednictvím starých katalogů z 60. až 80. let minulého století, které jsou uchovány v muzejním archivu,“ uvádí koordinátorka akce Mgr. Olga Mehešová.

V rámci výstavy je na komentovanou prohlídku zvýhodněné vstupné – 40 Kč, studenti a senioři zaplatí pouze 20 Kč.