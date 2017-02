Horor v současném výtvarném umění

Jako počátek tohoto fenoménu se označuje konec 18. století, kdy vzniká v Anglii směr tzv. gotického románu, což je vlastně poprvé, kdy se stává hrůza hlavním předmětem zájmu literátů, ale velice rychle se šíří i do výtvarného umění. Je spojován hlavně s romantismem – tajemnem, hrůzou a nebezpečím – z čehož poté vychází i Edgar Allan Poe ve svých povídkách. Od té doby se tento žánr nacházel v umění nepřetržitě, až do současnosti. Procházel pouze určitými změnami v závislosti na společenských událostech a politické situaci. Hrůza a děs byly součástí naší společnosti už odedávna. Mýty a báje s nimi pracují již v dobách dávno minulých. Howard Phillips Lovecraft (1890 – 1937) jednou řekl: „Hrůza je jednou z nejstarších emocí, co člověk má a nejsilnější hrůzou je hrůza z neznáma.“





První mistr hrůzy ve výtvarném umění byl Francisco Goya. Hrůza a smrt je v jeho podání krutá, cynická a neheroická, není tak monumentální jako ji známe například z výjevů ukřižování Krista. Nejlépe je zachycena v jeho cyklu tisků – Hrůzy války. Sérii tisků započal malovat kolem roku 1810, ale poprvé byla publikována až v roce 1863. Tedy 35 let po umělcově smrti. Motivy kultů pověstí a čarodějnictví, jsou u Goyi velice časté a svými malbami a kresbami tak nastavuje zrcadlo společnosti.

Svou tvorbou ovlivnil mnoho dalších umělců. Mimo jiné například Odilona Redona – francouzského, symbolistního, dekadentního grafika – který přímo Goyovi věnoval jeden ze svých grafických cyklů. Další umělci, kterých se jeho tvorba dotkla, byli například Alfréd Kubín, František Kobliha, či Josef Váchal. V období surrealismu se s motivem hrůzy také pracovalo velice hojně. U nás stojí v tomto období především za zmínku některé práce Jindřicha Štýrského. Po socialistickém útlumu se v Čechách poprvé v 70. letech silně dotkl hrůzy a hororu Jan Švankmajer v celé řadě svých filmů. Největší změna ale opravdu nastává až po roce 1989, kdy je možné znovu vydávat knihy a distribuovat filmy a umění.

Klišé, že horor je podřadné a úpadkové umění tu bylo a samozřejmě převládá i do dnes. Přesto se však i mezi tímto dají najít opravdu kvalitní práce. A právě to dokazuje výstava v Galerii města Plzeň a nabízí tak jiný náhled na tento podceňovaný žánr umění. Výstava je nazvána MASSAKR, VOL. 1: LOVECRAFT, kdy každý z umělců pojímá Lovecraftovo dílo jinak a každý si v něm nachází to své. Pocit osamění či existencionalismu. Je zde možno vidět práce Josefa Bolfa, vystudovaného umělce AVU, jehož malby zalidňují podivné figury, napůl zvířata, napůl lidé, v nichž se komiksová stylizace setkává s všudypřítomným smutkem a zranitelností. Dále pak Františka Štorma, českého tvůrce písma, typografa a grafika, který pro výstavu vytvořil na motivy Lovecraftových spisů více než 100 grafických ilustrací, záhlaví a koncovek, které jsou vedle množství kreseb na výstavě zastoupeny. Zcela jiný pohled na Lovecraftovo dílo si zvolila Eva Maceková, absolventka ateliéru textilního návrhářství a ilustrace a grafiky na pražské UMPRUM, která pojala svou práci jako komiks, inspirovaný autorovou povídkou Za stěnou spánku. Martin Salajka se na rozdíl od předcházejících umělců věnuje svým osobním nočním můrám a běsům, které zkoumá z rozličných úhlů pohledu. Marek Škubal své náměty nevztahuje k lidskému světu. Jeho inspirace jsou především přírodního rázu. Postupem času jeho tvorbu ovládl motiv červa, který je pro něho důležitý z hlediska symboliky. U Jana Vytisky je patrná inspirace pop kulturou, lidovým uměním a folklórem. Jako výrazná osobnost své generace je zde zastoupen i Jakub Gajdošík. Typická je pro něho expresivní zkratka a silné vyjádření až komiksového rázu.

Zajímavou postavou současné fotografie, zasahující také do hororové tématiky, je Joel-Peter Witkin. Witkinovo dílo zahrnuje především černobílé akty, zátiší a portréty, na nichž zachycuje tělesně postižené a raněné lidi, masochistické výjevy i aranžovaná mrtvá těla. Originalita, dekadentní tendence a neotřelé pojednání jsou základními vlastnostmi tvorby významné sourozenecké dvojice, bratrů Chapmanů. Jejich dílo je také inspirováno hrůzou a děsem a vychází z hororové tématiky. Navozuje záměrně „absolutní morální paniku“, pohled na temnotu a děs doby a na její odvrácenou stranu.Pro mnoho autorů hororové tématiky je přitažlivá právě její psycho analytičnost a způsob, jakým je hrůza schopna proniknout do podvědomí jednotlivce, ale i masy. Možnost porušovat tabu a odvrátit se od racionálního světa. Často bývá jejich dílo ovlivněno i vlastní zkušeností, či vzpomínkami. Někdy to naopak mohou být pouze sny, vize nebo interpretace filmových či literárních „kolegů“ hororové scény. Tento žánr rozhodně stojí za povšimnutí. Přiznejme si, kdo z nás by nechtěl alespoň občas pocítit děsivé mrazení v zádech, či nalézt v umělcově díle svou vlastní noční můru?