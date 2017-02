TZ – V Galerii NoD se na společném projektu setkávají malíř Pavel Příkaský a fotografka Miroslava Večeřová

Praha Galerie NoD hostí v únoru a březnu společnou výstavu umělců Pavla Příkaského a Miroslavy Večeřové, kteří jsou na umělecké scéně již etablovanou autorskou dvojicí. Stěžejním tématem jejich výstavního projektu Images That Occupy Thoughts je „pohyb z plochy obrazu do prostoru“.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 15. 2. 2017 v 19 h v Galerii NoD, Dlouhá 33.

Malíř Pavel Příkaský a fotografka Miroslava Večeřová, působící mezi Prahou a Londýnem, spolu spolupracují již dlouhodobě. Jasně rozpoznatelný rukopis vycházející z Příkaského specifické malby a fotografické vidění světa Večeřové se prolínají v různých typech instalačních zásahů a uzpůsobování si fyzického či imateriálního prostoru galerie. Výstava Images That Occupy Thoughts rozvíjí tvůrčí koncept této autorské spolupráce a volně navazuje na jejich dřívější projekty Relief (Galerie 35m, 2016), Inner Monologue (Galerie SPZ, 2016), Dream That Money Can Buy (Drdova Gallery, 2016), Fake Breathing (Galerie KIV - Karlín Studios, 2015) či Příkaského sólový projekt Subtropical Climate v Entrance Gallery (2015) a Večeřové Girlfriend ve Veletržním Paláci (2016).Výstavu rámuje médium malby, které přesahuje svůj standardní formát závěsného obrazu a infikuje charakter přítomné fotografie, živého těla, videa a povahu prostorové instalace. Obraz (image) je prostředkem k pochopení předpojmového světa, cestou k navození pocitu, snahou o zpřítomnění doteku, je něčím, co spojuje kognitivní tělo s iracionální stránkou jeho bytí.Pavel Příkaský vystudoval malbu na AVU v Praze. Charakteristickým znakem pro jeho tvorbu je překračování hranic média malby a znejasňování jeho okrajů. Autor často pracuje s fotografií, kterou používá nejen jako dokumentační prostředek, ale také jako samostatné médium se všemi chybami, kterými „trpí“ – zrnitost, neostrost, přeexponovanost, barevné vychýlení či dvojitá expozice. Umělec sám však více než o cíleném záměru práce s vlastnostmi fotografie hovoří o aktuální přesycenosti světa vizuálními obrazy a svůj přístup označuje jako více intuitivní a odvislý z dané skutečnosti.Miroslava Večeřová, absolventka Ateliéru fotografie na pražské UMPRUM, se ve své práci zaměřuje na změnu vlastností předmětů a současně i jejich kontextů. Přenáší tak objekty svého zájmu do nových a pozměněných realit. Svou pozornost přitom koncentruje na detaily a zdánlivé nesrovnalosti. Posouvá médium fotografie blíže k charakteristikám trojrozměrných objektů, experimentuje s hranicí reality a abstrakce, s plochostí a hmatatelností, myšlenkou i tělesností.

Experimentální prostor NoD, Dlouhá 33, Praha 1, 110 00, www.nod.roxy.cz