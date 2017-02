Výstava fotografií Sonji Bullaty, učednice Josefa Sudka

Dílo českoamerické fotografky Sonji Bullaty bude vystaveno v pražské komorní Galerii Josefa Sudka, v městě bytostně spjatém s počátkem kariéry této umělkyně. Spolu s jejími fotografiemi bude na výstavě zastoupeno i dílo jejího učitele Josefa Sudka a také práce, které vytvořila společně se svým manželem Angelem Lomeem. Fotografie jsou průřezem tvorby autorky, která se po útrapách druhé světové války stala uznávanou fotografkou a propagátorkou díla Josefa Sudka v USA. Výstava bude pro veřejnost zpřístupněna 9. února a potrvá do 21. května 2017.

Sonja Bullaty (1923–2000) se k fotografování dostala vlastně náhodou. V důsledku rasové perzekuce spojené s druhou světovou válkou nemohla dokončit gymnázium, a tak jako „bolestné“ dostala od otce fotoaparát. Její rodina byla jedním z prvních transportů odvezena do ghetta v Lodži. Sonja byla dále přesunuta do Osvětimi a tábora Gross Rosen. Na jaře 1945 se jí spolu s další vězenkyní podařilo utéct z pochodu smrti a dočkat se konce války.

Po návratu z koncentračního tábora se Sonja Bullaty vrátila zpět do běžného života a více než rok se učila u Josefa Sudka v jeho ateliéru na pražském Újezdě. Už v roce 1947 ale odešla na pozvání vzdálených příbuzných do New Yorku. Zde potkala svého budoucího manžela Angela Lomea, s nímž pak tvořila dvojčlenný pracovní tým. Věnovali se reprodukování muzejních a galerijních fondů (tam se Sonje hodila Sudkova řemeslná příprava) a pak krajinářské fotografii. Výsledkem byla řada knižních publikací. Oba umělci se svými fotografiemi podíleli na newyorské výstavě odsuzující okupaci Československa v roce 1968.

Sonja Bullaty měla zásadní význam pro popularizaci díla Josefa Sudka v Americe. Jeho první tamní samostatná výstava, konaná roku 1971 v společném Sonině a Angelově ateliéru, byla otevřena v den Sudkových 75. narozenin. Nejdůležitějším počinem Sonji Bullaty bylo vydání knihy Sudek (s úvodem Anny Fárové) roku 1978. Na dlouhou dobu to byla nejkvalitnější publikace o Sudkovi a dodnes je jedna z nejrespektovanějších.

Zdeněk Kirschner hluboký vztah Josefa Sudka s o generaci mladší Sonjou Bullaty popsal slovy: „Oběma stačilo, že spatřili nejhlubší dno lidských hrůz a hranice, kde začíná nicota. Proto byli oba zahleděni do života, a chtěli jej užít a tvořit v něm.“

Vernisáž se koná ve středu 8. února 2017 v 17 hodin.

Galerie Josefa Sudka/Úvoz 24, Praha 1

(byt Josefa Sudka z let 1959–1976)

Otvírací doba:

únor – březen: úterý až neděle 11–17 hod

duben – květen: úterý až neděle 11–19 hod

