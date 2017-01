Třináctiletá Kateřina vdechla život místům v Praze 4

Fotografie konkrétních míst Prahy 4 domalovala na nástěnný kalendář městské části třináctiletá Kateřina Krupičková z Braníka, která se „čtyřkou“ do roku 2015 spolupracuje a kreslí motivy také na různé kulturní akce. Obrázků je v kalendáři, který je neprodejný a městská část jej poskytuje jako propagační materiál, celkem třináct. Na každý měsíc jeden plus úvodní bonus, kdy se nad městskou částí vznáší dívka s chlapcem v létajícím balónu.

„V letošním kalendáři neprezentujeme významné kulturní památky, dominanty naší městské části, ty jsme vám představili loni i ve filmové miniatuře o technických památkách Prahy 4, nazvané Poesie industrie, ale spíše místa všední, dokonce i místa, která snadno přehlédneme, když je míjíme na své cestě do práce nebo za zábavou. Mohou to být zákoutí, která často důvěrně znáte, my vám je ale nyní přinášíme s novým poselstvím. Obrázky třináctileté dívky do nich vnášejí milou atmosféru a příběhy, které ilustrují náladu jednotlivých měsíců,“ uvádí v úvodu kalendáře starosta Prahy 4 Petr Štěpánek (SZ).



Vodník, výletníci, rybář i zamilovaný pár…

Leden reprezentují Tři králové, únor starší pán s věrným pejskem u zákoutí se svítící lampou, březen paní s pejsky u podolské vodárny, duben rodiče s miminky před porodnicí v Podolí, květen zamilovaný pár v rozkvetlém parku, červen vodník a ženy s ptáčkem na loďce plující po Vltavě, červenec výletníci na nádraží Praha-Braník, srpen rybář chytající rybky ve Vltavě, září školáci před základní školou, říjen maminka s dětmi a psíkem, kdy synek pouští draka, listopad kominík a odlétající ptáci a prosinec Mikuláš s andělem a holčičkou před kostelem…