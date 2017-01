Zážitky odjinud Alexe Zupky

Francie, Sýrie či třeba Maroko… Do 9. února trvá výstava obrazů dnes třiaosmdesátiletého Alexe Zupky Zážitky odjinud. Instalovaná je v Café Alternatif (Mezibranská 21, Praha 1).

K vidění jsou obrazy z různých koutů světa i z tuzemska. Zájemci si tak mohou prohlédnout kupříkladu staré předměstí Paříže (jak vypadalo v letech 1968-1970) i domácí prostředí, kde jsou zobrazeny autorovy rodiče i babička. Alex Zupka procestoval i mnoho islámských zemí a s muslimy má ty nejlepší zkušenosti.

V úvodu vernisáže například zavzpomínal na to, jak jej syrský taxikář svezl zadarmo, protože mu cestu věnoval jako dárek v rámci Ramadánu (měsíce, kdy se má muslim chovat co nejlépe). Svezl ho kusem trasy, kterou právě jel. Po vystoupení z vozu Alex zaklepal na dveře, aby se optal, kudy se dostane do hotelu, si tam se setkal s vřelým přijetím.



Zajímaví lidé

V dobrém vzpomíná také na Maroko. „Je tam zajímavé vše, především lidé, kteří tam jsou velmi různorodí,“ řekl. „Nemám rád xenofobii, nemám rád rozdělování lidí, nemám rád rasismus, jsem antirasista,“ dodal v rozhovoru s naší zpravodajkou.

Alex Zupka je rodilý Pražan, předvánoční dítě, narodil se 17. prosince 1933, vystudoval vysokou školu uměleckoprůmyslovou – UMPRUM, studium ukončil v roce 1960. Během svých cest po světě navštívil a tvořil ve Francii (dva roky žil v Paříži), Maroku, Tunisku, Sýrii, Turecku a Mali. Nyní žije v Praze-Ohrobci.



Obrazy s atmosférou

Jeho výstava má (vedle uměleckého) i osvětový charakter. Především vás dostane do atmosféry daných míst i situací. Stojí zkrátka zato vidět ji, navíc v příjemném sklepním prostoru Café Alternatif! Mimochodem, Alex Zupka má ve svých třiaosmdesáti let neuvěřitelnou vitalitu, nezdráhá se dát si dobré červené víno a o obrazech umí vyprávět se zaujetím.

foto: autorka