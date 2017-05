Velká čajová story

Odkud pochází čaj? Jak se dostal do Evropy? Kde všude je možné pěstovat čajovník? Co je při japonském čajovém obřadu považováno za faux pas? Kdo to byl Thomas Lipton? Kde se vzal čaj o páté? A co je to oolong? Odpovědi na všechny tyto otázky (a na mnoho dalších) nabízí nestárnoucí komplexní publikace Příběh čaje z roku 2002 zaměřená právě na čaj a jeho kulturní význam.



Ústřední téma je pojato jako geograficko-historická procházka po zemích s čajovou tradicí (Čína, Japonsko, Indie a další). Nahlížíme na vývoj čajové kultury, směr jejího šíření, odlišné způsoby recepce čajového fenoménu v rámci rozličných kultur a v neposlední řadě se dozvídáme, jak je tento nápoj v jednotlivých zemích tradičně zpracováván. Mimo to je vyprávění protkáno množstvím čajových legend a příběhů vyňatých z beletristických textů, nejčastěji východních. V závěrečné kapitole jsme pak zasvěceni do dalších souvisejících domén, jakými jsou například technologické postupy výroby čaje, zdravotní účinky, netradiční recepty a podobně.



Nespornou předností této knihy je skutečnost, že autoři k tématu přistoupili s neobyčejnou profesionalitou. Za informacemi ukrytými v toku čtivého textu stojí nejen stohy sekundární literatury, ale především také vlastní zkušenost, neboť Zdeněk, Soňa a Michal Thomovi strávili v zemích čajové blaženosti nemálo času a některé poznatky tudíž pocházejí bezprostředně z „první ruky“. Původní text je navíc oživován vysoce kvalitními fotografiemi, které jsou uměleckými díly samy o sobě. Už jenom pohled na zenové zahrádky, čajové plantáže a minimalistické japonské čajovny vyvolávají v chuťových pohárcích touhu vykoupat se v čajové lázni.



Na závěr nutno dodat, že se jedná o obsahově velmi rozsáhlou publikaci s nadstandardním množstvím detailů, což by na málo zapáleného čtenáře mohlo možná působit až příliš zahlcujícím dojmem. Pokud ale čaj milujete a toužíte se do něj ponořit hlouběji, není nic příjemnějšího než knihu rozevřít, uvařit si šálek tohoto voňavého nápoje a vychutnávat!

Na vzniku knihy má údajně největší autorský podíl publicistka a spisovatelka Soňa Thomová (*1947) zajímající se o dějiny lidstva, kulturu a čajovou historii. Autorem většiny použitých snímků je její manžel, fotograf a spisovatel Zdeněk Thoma (*1938), který prozkoumáváním (a dokumentováním) asijského kontinentu strávil sedm let života. Třetím spoluautorem je pak jejich syn Michal Thoma (*1979), absolvent oboru kulturologie na FFUK, spisovatel a fotograf. Všichni tři právem považují knihu Příběh čaje za jeden z vrcholů své tvorby.

Příběh čaje

Autoři: Zdeněk, Soňa a Michal Thomovi

Žánr: Literatura faktu

Nakladatelství: Argo

Fotografie: Zdeněk Thoma a další

Rok vydání: 2002

Počet stran: 400

ISBN: 80-7203-447-2



Hodnocení: 100 %